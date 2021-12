Valence investira 80 millions des 120 du fonds CVC dans le nouveau Mestalla

16/12/2021 à 19:01 CET

Valence investira environ quatre-vingts des 120,7 millions d’euros qu’il envisage de recevoir de l’accord entre LaLiga et le Fonds CVC reprendre les travaux du nouveau Mestalla bien qu’il suppose qu’il faudra plus d’argent pour le terminer

Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du club, qui s’est tenue ce jeudi, la directrice financière du club, Inmaculada Ibáñez, a confirmé le chiffre que le club recevra et a déclaré que quinze pour cent iront à la dette générée par covid-19, quinze autres pour inscrire des joueurs et soixante-dix pour cent pour la croissance industrielle

Il a souligné qu’ils recevront une avance en ce mois de décembre et qu’ils recevront de nouveaux versements en mars 2022, juin 2023 et juin 2024.

Le président Anil Murthy a déclaré avoir demandé une réunion de travail avec le président de la Generalitat, Ximo Puig, pour expliquer les détails du projet de reprise des travaux et a souligné qu’ils pourraient être redémarrés en septembre 2022.

« La plupart, presque tout l’argent que le projet ‘LaLiga Impulso’ nous permet d’allouer aux infrastructures, nous allons l’allouer pour finaliser la construction du nouveau stade. Il s’agit d’environ quatre-vingts millions d’euros et il en faudra plus, a-t-il déclaré dans des déclarations fournies par le club.

Murthy a noté que « le nouveau terrain doit être un centre de divertissement 24 heures sur 24, 365 jours par an & rdquor; et même si un match est joué toutes les deux semaines, il doit devenir « un centre de revenu constant pour le club & rdquor ;.

« Nous voulons que ce soit un centre d’activité pour le Valencia CF, pour ses fans et les citoyens et visiteurs de Valence & rdquor;, a déclaré Murthy, qui a réitéré que ce projet et la vente du terrain de Mestalla doivent » réparer & rdquor; la situation financière qu’il a admis est « loin d’être idéale & rdquor; et ça t’inquiète. « Les chiffres sont les & rdquor; chiffres », a-t-il admis.

Par ailleurs, il précise qu’ils n’ont pas cessé de chercher des acheteurs pour le terrain de l’actuelle Mestalla, mais qu’ils ne vont pas le céder à « un prix très bas & rdquor ;. Il a également nié que l’offre de certains terrains pour agrandir la ville sportive soit faite avec les fonds de l’accord d’impulsion LaLiga.