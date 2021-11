Valence, la victime préférée de Luis Suárez

11/07/2021 à 18:40 CET

L’attaquant de l’Atlético de Madrid, Luis Suarez, il a inscrit le premier but du match nul (3-3) contre Valence correspondant à la 13e journée de Liga. Les Valenciens, en fait, sont le rival qui donne le mieux à l’attaquant: il a ajouté un total de 14 buts entre toutes les compétitions, plus que toute autre équipe entre Liverpool, Barcelone, Atlético et Uruguay.

L’Uruguayen, qui a encore un an de contrat à Wanda Metropolitano, Il est l’un des joueurs les plus importants de Cholo Simeone : en cette saison 2021/22, il a inscrit sept buts – dont six en Liga – et une passe décisive.. Avec ses implications pour les buts, l’attaquant a donné à son équipe un total de sept points cette saison.

14 – @ LuisSuarez9 🇺🇾 a marqué 14 buts pour Valence 🦇 toutes compétitions confondues, son rival favori pour marquer dans toute sa carrière professionnelle (Uruguay, Liverpool, Barça et équipe nationale @Atleti). #Atleti pieu pic.twitter.com/NmLJGQiaIW – OptaJose (@OptaJose) 7 novembre 2021

L’ancien joueur de Barcelone a marqué 28 buts et distribué quatre passes décisives en 53 matchs au total depuis son arrivée du FC Barcelone à l’été de la saison 2019/20., après avoir vécu l’un des épisodes les plus noirs de l’histoire du club du Barça : l’attaquant faisait partie des notables tombés tabassés à Lisbonne (2-8) par le Bayern en quarts de finale de la Ligue des champions. Sa mauvaise relation avec Ronald Koeman l’a conduit au Wanda Metropolitano pour un coût minime pour l’équipe rojiblanco..

L’Atlético de Madrid laisse échapper deux points à Mestalla

L’équipe de Cholo Simeone s’est laissée aller à deux buts d’écart dans l’addition et n’a pu ajouter qu’un point lors de sa visite au stade Mestalla.. Deux buts d’Hugo Duro en 92 et 96 minutes ont fait perdre la distance parcourue avec des buts d’Antoine Griezmann et Vrsaljko : avec le point, l’Atlético de Madrid reste en quatrième position en l’absence de ce que fait le Real Betis dans le derby andalou contre Séville.

Les rojiblancos ajoutent un total de 23 points sur 36 possibles dans ce match aller de la saison 2021/22 et n’ont remporté qu’un seul match des quatre derniers en Liga et les six derniers si l’on prend en compte le reste des compétitions. L’équipe madrilène a perdu deux fois contre Liverpool en phase de groupes et est exclue du prochain tour de la compétition continentale maximale : elle dépend, bien sûr, d’elle-même pour être en huitièmes de finale.