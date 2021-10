Valence, le premier test acide pour Ronald Koeman

17/10/2021 à 8h15 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman reçoit le Valence de José Bordalás lors de la neuvième journée de Liga dans l’un des matchs les plus marquants du dimanche 17 octobre. Avec une seule victoire lors des sept derniers matchs, le sélectionneur néerlandais risque son avenir dans une semaine clé où ils jouent également un match vital en Ligue des Champions et El Clásico contre le Real Madrid par Carlo Ancelotti.

Les Catalans, qui vont récupérer Jordi Alba et Kun Agüero pour cette semaine décisive, Ils sont dans une situation critique : ils sont en neuvième position de Liga avec 12 points sur 21 possibles et en quatrième position de la phase de groupes de la Ligue des champions avec zéro point sur six lors des deux premières journées contre le Bayern (0-3 ) et Benfica (3-0).

Les valenciens, pour leur part, Ils n’ont ajouté que deux points sur les 12 derniers et ont dissipé leur excellent début de saison : ils ont enregistré trois victoires et un nul lors des quatre premières journées et ont eu le Real Madrid contre les cordes pour être provisoirement leader.. Avec José Bordalás à la barre, Valence a retrouvé son identité et son gène compétitif.

Un jeu clé pour Ronald Koeman

Valence et le FC Barcelone font face à la rencontre avec de nombreux besoins, mais les trois points sont vitaux pour l’avenir de Ronald Koeman dans la discipline culé: une nouvelle défaite pourrait laisser sa silhouette particulièrement touchée et sa continuité plus compliquée que jamais. Les trois points s’imposent avant d’affronter le Real Madrid en Liga et le Dinamo Kiev en Ligue des Champions.

Malgré avoir pris les rênes de l’équipe dans l’un des moments les plus compliqués possible, Ronald Koeman est marqué par la direction de l’équipe cette saison, où le jeu et les résultats n’accompagnent pas et seule la présence de nombreux jeunes dans la dynamique d’équipe atténue la dure étape après le départ de Leo Messi.