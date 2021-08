Valence n’a pas ajouté sept points d’affilée depuis un an et demi

28/08/2021 à 13:06 CEST

Valence, qui a battu ce vendredi Alavés au Mestalla 3-0 accumuler sept des neuf premiers points du championnat en cours après n’avoir pas rejoint deux victoires et un nul depuis un an et demi.

Avant la victoire contre Alavés, l’équipe valencienne avait battu Getafe 1-0 à Mestalla lors de ses débuts en championnat et était à égalité pour son premier déplacement de la saison à un but contre Grenade.

La dernière fois que Valence a marqué sept points d’affilée c’était fin 2019 et début 2020 quand il a clôturé le premier tour de la Ligue avec onze points en cinq matchs en battant Villarreal (2-1) à domicile et Levante (2-4) à domicile, avant de faire match nul à domicile contre le Real Madrid et à l’extérieur à Valladolid à un but et a battu Eibar à Mestalla (1-0).

Avec ces records, Valence a disputé cinq matchs sans perdre en Ligue, une circonstance qui s’est maintenant également répétée, bien que dans ce cas avec l’union des deux derniers matchs du championnat passé et des trois premiers de l’actuel.

Après avoir chuté lors de leur visite à Séville (1-0) lors de l’avant-dernier tour de la dernière ligue, Valence a battu Eibar à Mestalla (4-1) et a fait match nul à Huesca sans but à la fin de l’année dernière, des matches qui unissent ceux du début du championnat en cours.