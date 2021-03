Valence ouvre le casting pour trouver un nouvel entraîneur

30/03/2021 à 10h42 CEST

À Valence, le temps des changements arrive. Compte tenu de la possibilité que le club change de propriétaire sous peu, il semble qu’il y aura également un remplaçant sur le banc pour la saison prochaine. Le cours a commencé très mouvementé pour Javi Gracia qui, à d’innombrables occasions, s’est plaint du manque de signatures et de la vente de ses plus grandes stars sur le marché de l’été dernier. Maintenant, après une saison où l’équipe «che» passe sans douleur ni gloire à travers la première division espagnole, le casting a été ouvert pour trouver un remplaçant.

Il lui reste un an sur son contrat, mais c’est une fin annoncée. Au début de la saison, on parlait déjà de son licenciement, mais à la fin il a continué à diriger l’équipe, qui Il est actuellement en douzième position, 10 points de retard sur la relégation et 12 points de la Ligue Europa..

Eh bien, à Valence, ils visent trois entraîneurs. Ceux-ci sont Michel, Bordalás et Diego Martínez.

Bordalás C’est un entraîneur reconnu du football espagnol, capable de soulever Getafe et de le faire jouer à son image, l’amenant à le positionner en haut du tableau. Un style très marqué que l’on voit parfaitement dans le jeu de son équipe, peut-être pas le plus attractif, mais dans la grande majorité des cas, efficace. Son étape dans l’équipe madrilène est peut-être terminée et la dernière ligne droite de la saison marquera son avenir immédiat.

Diego Martinez, le plus jeune entraîneur de première division. Incroyable son travail dans l’EuroGranada. Faisant face à de multiples pertes à des moments importants de la saison, il a réussi à impressionner son équipe avec motivation, pression et caractère pour continuer à progresser dans les phases de la Ligue Europa.. Le trier était déjà un excellent travail, mais ce qu’il fait cette année est manuel. Sans avoir encore renouvelé son contrat avec l’équipe Nasride, il peut s’inscrire dans les plans de Valence.

Enfin Michel sonne. Vaste expérience dans la direction d’équipes de première division espagnole, en ce moment le seul des trois qui soit sans équipementou. Sa dernière aventure a été de diriger Pumas de México, qu’il a quitté pour des raisons personnelles. Il a déjà été testé dans le passé et, si les deux autres décident de poursuivre leurs projets, cela semble la meilleure option.