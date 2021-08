Valence paie cher sa déconnexion face à Brentford

08/07/2021 à 21:23 CEST

.

Valence a perdu ce samedi à Londres contre Brentford (2-1) son dernier match amical de la pré-saison après une seconde mi-temps discrète, au cours de laquelle une déconnexion fatale de six minutes a permis aux Anglais de revenir après avoir avancé en première mi-temps avec un bon but du jeune ailier Diego López.

Technicien José Bordalás a opté pour un onze plein de réserves et de joueurs locaux et très différent de celui qui, en principe, placera dans la première de la ligue. Le match a commencé par une grossière erreur du gardien Rivero et de son arrière qui a conduit Forss à marquer après un rebond, mais le VAR a annulé le but anglais pour hors-jeu de l’attaquant finlandais.

Valence a laissé les nerfs du départ et Brentford a perdu l’effervescence avec laquelle il a commencé. Dans un jeu isolé et après une bonne passe en profondeur de Guillamón, le ballon a atteint le jeune Diego López, 19 ans, pour pénétrer dans la surface rivale, dribbler un adversaire et battre le gardien de Brentford du droit.

Blessure à Burlamaqui, retraité avec gêne au mollet droitCe fut cependant la pire nouvelle pour Bordalás en première mi-temps, qui se termina par un autre tir dangereux de l’ailier Diego López à l’intérieur de la surface et par un dangereux centre de la droite de l’Espagnol Sergi Canós pour Brentford.

La seconde mi-temps a commencé sous une pluie battante, avec une grande intensité du côté anglais et avec la blessure de Jason, qui a été remplacé par un coup à la cheville gauche après avoir reçu un piétinement d’un adversaire. Brentford de Joseda a réclamé un penalty contre Henry juste avant Bordalás pour présenter Paulista, Maxi Gómez, Guedes et Correia sur le terrain.

Pendant que Valence s’ajustait, l’équipe anglaise en a profité pour appuyer sur l’accélérateur, sans arrivées nettes mais en piétinant régulièrement la zone rivale. Et dans un corner le Pinnock central, libre de marque, il a égalisé (1-1, m.64) juste au moment où Valence avait ses meilleurs hommes sur le terrain.

A peine six minutes plus tard, le Nigérian Onyeka, qui avait redonné un air à son équipe depuis l’entame de la pause, a récupéré un ballon libre dans la surface pour tirer sur Rivero. L’ordre défensif affiché en première mi-temps par Valence avait complètement disparu et ni Guedes ni Maxi n’ont pu forcer la réaction de l’équipe valencienne, qui a été battue à Londres lors de leur dernier match amical de l’été.