Valence pourrait allouer 100 millions à son nouveau stade

11/10/2021 à 18:47 CEST

LaLiga a assuré ce lundi que Valence pourrait consacrer près de cent millions d’euros de l’argent qu’elle recevra après accord avec le fonds CVC à la reprise des travaux de la nouvelle Mestalla.

Dans une interview avec SER Deportivos Valencia, le directeur général exécutif de LaLiga, Oscar Mai, il se rapprochera de « assez & rdquor; à 120 millions d’euros et a révélé que le pourcentage pouvant être consacré aux infrastructures est au minimum de 70 % mais il peut atteindre 85 %.

« Bien sûr que ce serait possible. S’ils décident de ne pas utiliser les 15% de réduction de la dette et de les utiliser dans les infrastructures, il n’y aura pas de problème », a-t-il déclaré. En cas de précipitation, le pourcentage pourrait atteindre ces cent millions.

« Que Valence ait un plan stratégique pour changer de stade est une réalité déclarée par le club. Maintenant, nous attendons que tout ce qui est détaillé par écrit arrive « , il prétendait.

Le projet « LaLiga Impulso » servira à injecter des capitaux dans 39 des 42 clubs de la Ligue Santander et de la Ligue Smartbank pour les éléments correspondant aux infrastructures, à la réduction de la dette et à l’enregistrement des joueurs.

L’annonce de l’accord entre la Liga et le fonds CVC est intervenue après que le conseil municipal de Valence ait passé des mois à exiger du club la reprise et la fin des travaux du stade et que la Generalitat avait ouvert plusieurs dossiers qui pourraient se terminer par des amendes au club pour la Manquement à ses obligations acquises suite à l’octroi d’une Action Territoriale Stratégique (ATE) de valorisation des travaux.

Après l’annonce de l’accord de LaLiga, le club valencien a fait savoir aux administrations que « la majorité & rdquor; de l’entrée du stade et qu’en décembre il présenterait un plan de reprise des travaux.