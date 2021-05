Valence pourrait changer de propriétaire

14/05/2021 à 18:02 CEST

Martí Grau

L’homme d’affaires espagnol d’origine française Gerard López pourrait acheter le Valencia CF. Au fur et à mesure que le journal français L’Équipe avançait, l’ancien président de Lille serait sur le point de reprendre le club de Mestalla, qui changerait de mains après l’arrivée de Peter Lim à l’été 2014.

Avec Valence, López aurait également été intéressé par l’achat d’autres clubs, l’un italien et l’autre anglais. Dans ce cas, ce serait le Gênes, l’option la moins chère d’une valeur de 120 millions d’euros, et de Southampton Anglais, avec une valeur comprise entre 130 et 140 millions. Enfin, il y aurait le Valence, au prix de 160 millions d’euros.

Gerard López a fait une excellente gestion dans le Lille Français, sauver le club économiquement après quatre ans à la tête de la présidence. Maintenant, il essaierait de répéter le modèle qui l’a conduit au succès avec le club «che».

Après le divorce entre Peter Lim et les fans de Valence, avec l’option de López, Président de l’équipe Lotus Formula 1 et propriétaire du Belge Mouscron et du Portugais Boavista, l’équipe de «taronja» pourrait démarrer un nouveau projet ambitieux pour les prochaines années.