Valence profite de l’usure du Real Madrid

09/05/2021 à 21:56 CEST

Valencia Basket a profité de ce dimanche de l’usure du Real Madrid lors de son quart de finale d’Euroligue contre Anadolu Efes. et a ajouté sa sixième victoire consécutive, 69-79, dans un affrontement qu’il a dominé du début à la fin.

Valence, d’ailleurs, a mis fin à une série de quatre mois et demi de son rival sans perdre en Endesa League et cela l’a empêché de certifier la première place dans la phase régulière.

La réunion a commencé avec la tête et les jambes les plus fraîches de Valence. Avec Mike Tobey comme stylet, marquant douze points presque d’affilée de près et de loin, et, contre un Real Madrid quelque peu endormi, il a ouvert un premier écart. Pablo Laso ne pouvait plus le tenir et a demandé un timeout pour essayer de changer le scénario du choc (7-19, m.5).

Mais ni la harangue de son entraîneur ni la rotation qu’il a introduite n’ont changé le cours du match. Sans idées et sans but en attaque (un sur dix lors de ses premiers triples tirs) et sans intensité derrière (il a commis sa première faute au deuxième quart-temps), le Real Madrid a été incapable de combattre le rebond à un Valence qui s’est échappé lâchement en arrière (16 -37, m.15).

SSeul Vicent Poirier pouvait gagner l’un de ses duels, mais la persistance des Français a fini par infecter Jeffrey Taylor et Sergio Llull. Avec quelques tirs extérieurs des deux, l’équipe blanche a réussi à réduire les dégâts avant la pause (27-43, m.20).

Laso a opté pour un Jaycee Carroll sans précédent et le garde américain a changé les attaques locales, à la fois celles dans lesquelles il a marqué ou aidé et celles qu’il n’a pas fait mais ont attiré l’attention de la défense en visite et fait de la place pour ses coéquipiers (39- 49, m.26).

Une faute de Taylor dans un bloc a mis fin à deux techniques pour le Real Madrid, que l’équipe locale a utilisé pour tenter de franchir une nouvelle étape d’intensité avec l’idée de se rapprocher un peu plus avant le quatrième quart-temps.

Mais Valence a lu le mouvement, a augmenté l’intensité défensive avec un Guillem Vives remarquable et avec les lancers francs de Bojan Dubljevic et un triple de Martin Hermannsson sur le klaxon il a récupéré tout le terrain perdu et autre chose (43-60, m.30).

Les minutes sont tombées et le crash est devenu un échange de triplets entre les intérieurs des deux équipes dont les visiteurs sont sortis avec à peine aucun dommage, ce qui leur a permis de dormir un peu plus longtemps, également aidé par la mauvaise visée du rival malgré le momentum par Fabien Causeur, Poirier et Llull.

Avec Rudy Fernández hors du match à cause d’un coup dur, Valence a remis le ballon entre les mains d’Hermannsson et l’Islandais, avec quelques coups de Louis Labeyrie, a clôturé la victoire sans souffrir..

Fiche technique

69.- Real Madrid (12 + 15 + 16 + 26): Laprovittola (4), Caseur (5), Thompkins (2), Tyus (3), Poirier (16) – cinq partants – Rudy Fernández (-), Vukcevic (6), Alocen (-), Garuba (-), Llull (15), Carroll (7) et Taylor (11).

79.- Panier Valence (27 + 16 + 17 + 19): Van Rossom (9), Vives (3), Kalinic (6), Williams (-), Tobey (16) – cinq partants – Prepelic (8), Labeyrie (10), Dubljevic (8), Hermannsson (11) et Sastre (8).

Arbitres: Cortés, Caballero et Fernández. Sans éliminé.

Incidents: match correspondant à la 36e journée de la Ligue Endesa joué à huis clos au Wizinc Center de Madrid.