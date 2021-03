Valence refait surface au dernier quart-temps et s’approche des «  play-offs  »

26/03/2021 à 00:01 CET

Ongle leçon magistrale en l’honneur de Valencia Basket et surtout les coiffures Mike Tobey, Sam Van Rossom et Bojan Dubljevic, l’ont conduit ce jeudi vers une victoire qui le rapproche du ‘top 8’ et qui augmente sa valeur grâce à la démonstration physique avec laquelle le Bayern Munich (83-76) l’a même envoyé sur la toile au troisième quart mais n’a pas pu clôturer sa qualification pour les quarts de finale.

VAL

LA BAIE

PANIER VALENCIA, 83

(26 + 20 + 12 + 25): Vives (6), Prepelic (8), Kalinic (12), Williams (11), Tobey (18) -partant cinq-, Marinkovic (3), Labeyrie, Van Rossom (9 ), Dubljevic (10) et Sastre (6).

FC BAYERN MUNICH, 76 ans

(19 + 14 + 30 + 13): Baldwin (13), Weiler-Bab (8), Lucic (20), Johnson (4), Radosevic (4) -partant cinq-, Seeley (6), Zipser (9) , Sisko (6) et Reynolds (6).

ARBITRES

Borys Ryzhyk (Ukraine), Mario Majkic (Slovénie) et Arturas Sukys (Lituanie). Sans éliminé pour faute.

INCIDENTS

Match correspondant à la 31e manche de l’Euroligue masculine de basket-ball disputé à huis clos au pavillon Fuente de San Luis (Valence).

Quatre triples, dont deux de Guillem Vives, ont tiré sur Valence au début et lui a donné confiance et initiative. Le cinquième, de Nikola Kalinic, a conduit l’Italien Andrea Trinchieri à arrêter la chute mais au départ est venu le sixième, l’œuvre de Klemen Prepelic (23-11, m.7).

L’équipe allemande s’est améliorée en cherchant l’ancien bleu Jalen Reynolds mais le septième triplé local (sur dix tentatives) de Joan Sastre, a donné de l’air à Valence. Voir en bon état le couvre-chef Van Rossom, avec une entorse à la cheville, Dubljevic, avec un doigt sévèrement diminué, et surtout Tobey, qui a joué avec une micro-déchirure, a donné à Valence un regain de confiance sans avoir à continuer à marquer par trois (37-25, m.14).

L’élan de Vanja Marinkovic s’est poursuivi Le bon travail de l’équipe et la bonne défense locale ont multiplié son efficacité par plusieurs échecs non forcés de Wade Baldwin IV, Leon Radosevic et avant Paul Zipser.

Dans ce contexte, Valence a su gérer une phase ennuyeuse en attaque et atteindre la mi-temps avec un avantage maximal (46-33, m.20) pour réaffirmer son excellente ligne en Euroligue.

Le passage dans les vestiaires a calmé l’équipe allemande qui s’est rendue en attaque au sobre et mature Vladimir Lucic. L’ancien joueur de Valence avec onze points en seulement cinq minutes a réussi à réduire le score et à commencer à créer de nombreux doutes dans la résistance locale en déclin. jusqu’à la prise de contrôle avec un partiel de 4-22.

Sam Van Rossom tente d’arrêter Wade Baldwin IV

| .

La défense agressive du Bayern a complètement bloqué l’équipe valencienne qui a été précipitée par l’anxiété mais un triple sur le klaxon de la pièce depuis Montenegrin Dubljevic a permis à Valence de sortir de la toile (58-63, m.30).

Les habitants ont réagi et ont de nouveau lié. Trinchieri a récupéré Lucic pour rétablir le calme à son équipe et le jeu est entré dans un duel physique brutal dans lequel Valence a su résister malgré son infériorité dans ce complot avec un effort brutal de Dubljevic et la détermination de Van Rossom et Tobey (78-70, m.37).

Baldwin a assumé une responsabilité offensive en visite mais Valence n’a pas perdu son calme et quelques actions supplémentaires de Tobey lui ont permis de clôturer le triomphe 83-76 malgré les tentatives du «bourreau» susmentionné du Barça à Munich.