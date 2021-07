Valence reprend le travail ce mardi sans Guedes

in

le Valence reprendra le travail ce mardi dans la ville sportive de Paterna et Gonçalo Guedes, l’attaquant portugais devrait rejoindre la pré-saison de l’équipe après avoir profité de ses vacances.

Le Portugais a participé avec sa sélection au Championnat d’Europe, dont il a été éliminé le 27 juin. Et bien qu’il n’ait pas pu jouer, Valence a prolongé ses vacances pour qu’il puisse se reposer quelques semaines. Guedes reviendra dans la discipline du club après avoir profité d’un peu plus de trois semaines de repos, tout comme Denis Cheryshev la semaine dernière, dont l’équipe a fait ses adieux au tournoi européen quelques jours avant le Portugal.

Comme l’international russe, Guedes subira les tests médicaux pertinents, dont ceux du covid-19, et physiques, avant de rejoindre progressivement un groupe qui va demander près de trois semaines de travail. Après avoir terminé la concentration à Oliva dimanche dernier, Bordalás a donné du repos à son équipe lundi et l’équipe reprendra le travail ce mardi en vue du match amical qui se jouera ce mercredi dans la cité sportive contre le grec Atromitos.

Avec le retour de Guedes, seuls L’attaquant uruguayen Maxi Gómez reste à rejoindre le groupe, que je pourrais revenir ce week-end, José Gayà, profiter de quelques jours de vacances après l’Eurocup, et enfin, Carlos Soler et Kang In Lee, qui disputera les Jeux olympiques de Tokyo qui débuteront ce vendredi 23 juillet.