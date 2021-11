Valence revient sur le klaxon pour citer l’histoire

11/07/2021 à 21:37 CET

Le Valence de José Bordalás a fait un miracle lors du match (3-3) face à l’Atlético de Madrid correspondant à la 13e journée de Liga: A marqué deux buts dans le temps additionnel pour arracher un point à l’équipe de Cholo Simeone. C’est la deuxième fois qu’ils y parviennent cette saison 2021/22, comme ils l’ont déjà fait contre le RCD Mallorca, et c’est la troisième fois que cela se produit en ce 21e siècle en Liga. Seul Barcelone contre Villarreal en 2019 a réalisé un exploit de ces caractéristiques.

Les Valenciens, qui ont suivi tout au long du match, Ils ont réussi à renverser le jeu électronique avec deux buts d’Hugo Duro aux minutes 92 et 96 et sont allés à la troisième pause pour les équipes nationales avec quatre points sur les six derniers et de bons sentiments en général.. Ils marquent le dixième avec 17 points sur 39 possibles et avec quatre victoires à ce jour.

2 – @valenciacf a égalisé la remise après avoir passé deux fois sous les deux buts au tableau d’affichage cette saison (contre Majorque et l’Atlético de Madrid), ce qui n’était arrivé qu’une seule fois dans un match de @LaLiga au 21e siècle (Barcelone à Villarreal en 2019 ). Épique pic.twitter.com/aPU1WMplxl – OptaJose (@OptaJose) 7 novembre 2021

Les hommes de Cholo Simeone, en revanche, n’ont pas su gérer l’avantage dans le jeu électronique et confirment leur mauvaise dynamique : ils n’ont qu’une seule victoire lors des six derniers matches officiels. Avec six points sur 12 possibles, l’Atlético de Madrid s’éloigne de la direction, désormais en possession de la Real Sociedad, qui n’a pas failli face au CA Osasuna.

Améliorer la situation en Liga et en Ligue des champions

L’Atlético de Madrid a encore échoué dans un match clé et a inscrit trois nuls lors des quatre dernières journées de Liga, une dynamique qui l’éloigne du leadership. Avec 23 points, il est quatrième, deux derrière Séville, quatre avec le Real Madrid et cinq avec la Real Sociedad de Imanol Alguacil, ce qui est l’une des grandes surprises de la saison 2021/22. La situation n’est pas beaucoup plus favorable non plus en Ligue des champions, où, bien qu’ils dépendent d’eux pour être au tour suivant, ils sont troisièmes de la phase de groupes..

Les rojiblancos ont succombé à Liverpool tant au Wanda Metropolitano qu’à Anfield et ont perdu la deuxième place du groupe au détriment de Porto, qui a fait ses devoirs contre l’AC Milan avec quatre points sur six en jeu.. C’est précisément contre les deux équipes que se jouera le ticket pour les huitièmes de finale : s’ils battent les Portugais et les Italiens, ils seront au tour suivant.