Valence se renforce loin de Mestalla

22/12/2021 à 00:00 CET

Valence semble commencer à faire le plein après un début de championnat quelque peu irrégulier. Ceux de José Bordalás sont septièmes, et sont plongés dans une belle séquence de résultats, sept matchs sans défaite, ou ce qui revient au même, ils n’ont plus connu de défaite depuis le 27 octobre dernier.

Le grand moment de Valence passe avant tout par les résultats qu’ils récoltent loin de Mestalla. Deux victoires consécutives en championnat et deux en coupe, ajoutent une séquence de quatre victoires à l’extérieur, quelque chose qu’ils n’avaient pas réalisé depuis 2017.

Avec sa victoire ce lundi dans le derby contre Levante, Valence a remporté ses cinq derniers matchs, trois en championnat et deux en coupe, ce qui n’était pas arrivé depuis mars 2018. Donc, avec Marcelino García Toral sur le banc.

Carlos Soler atteint 30 buts

Carlos Soler, avec son doublé contre Levante, atteint 30 buts avec le maillot de Valence. Le milieu de terrain compte déjà six buts en cette saison 2021/22, le deuxième meilleur buteur de sa carrière, malgré n’avoir pris que la moitié de la saison.

Soler est le meilleur buteur de la ligue avec six buts, dont cinq sur penalty. En outre, Il est également le milieu de terrain le plus marquant des deux dernières ligues, avec 17 buts. Derrière se trouvent Marcos Llorente, avec 12, et Brais Méndez, avec 11 cibles.