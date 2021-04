Valence se retire du terrain de jeu contre Cadix en raison d’insultes racistes présumées contre Diakhaby

04/04/2021

Le match entre Valence et Cadix il a été interrompu à la 36e minute de la première mi-temps. Dans un premier temps, les joueurs de Valence ont décidé de mettre fin au match en quittant le terrain après certaines insultes racistes présumées au joueur de che, Diakhaby.

L’incident s’est produit après un affrontement entre le défenseur valencien et le joueur de Cadix, Juan Cala, ce dernier étant l’auteur présumé desdites insultes. Le match a été suspendu en raison de l’abandon en signe de protestation des joueurs de Valence et, plus tard, de Cadix avec 1-1 au tableau de bord.

Quelques minutes plus tard, les deux équipes ont décidé de retourner sur le terrain et, après s’être échauffées pendant plusieurs minutes sur le terrain, de reprendre le match. Je ne serais pas le protagoniste principal de cet événement malheureux depuis que Diakhaby a été remplacé par Guillamón.