Valence, Séville et Atlético, trois destinations pour Rafa Mir

18/08/2021 à 18h00 CEST

Sa saison à El Alcoraz de Huesca et sa belle performance aux Jeux Olympiques ont déclenché le prix de Rafa Mir. L’attaquant murcien bigardo, qui appartient aux Anglais de Wolverhampton, ne poursuivra pas dans l’entité Molineux. Mir quittera le froid « Black Country » des West Midlands pour retourner en Espagne. L’Atlético, Séville et Valence veulent le rapatrier.

Les négociations avec les colchoneros ont mal tourné alors que tout indiquait le sort rojiblanco de l’attaquant. Les «loups» ont senti l’argent et ont serré Andrea Berta et Gil Marín. L’opération reste neutre et avec une très mauvaise résolution. Les recteurs de Canillejas ne satisfont pas aux exigences économiques exigées par les Anglais.

Séville a plus de marge financière, qui, pour le moment, est plus proche du montant du millionnaire qu’ils veulent à Wolverhampton.m. Le problème à Nervión réside dans le nombre d’attaquants accumulés par l’équipe. Monchi a l’intention de donner des « chaussons » à certains d’entre eux et De Jong ou Munir figurent sur toutes les listes.

Échange possible

Dans les dernières heures du Portugal, ils rapportent une tentative de Wolverhampton par Gonçalo Guedes, dans laquelle les Britanniques incluraient Mir pour baisser le coût de l’opération. Selon le journaliste Pedro Almeida, l’Anglais offrirait 18 millions d’euros plus le Murcien pour reprendre les services du talentueux joueur portugais de Valence. Jusqu’à présent, les ches ont refusé de se séparer de leur star, bien qu’une offre juteuse puisse les faire changer d’avis.