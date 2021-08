Valence signe Marcos Andre du Real Valladolid

Valence a conclu un accord avec le Real Valladolid pour le transfert de Marcos Andre, selon Fabrizio Romano. L’attaquant d’origine brésilienne revient en Liga après avoir subi la relégation avec le Real Valladolid la saison dernière.

Signe de Valence Marcos Andre

Marcos Andre revient en Liga

Marcos Andre est sur le chemin du retour en Liga. Valence paierait 8,5 millions d’euros au Real Valladolid pour finaliser la signature de l’attaquant brésilien de 25 ans. L’accord permettra également à Valladolid de sécuriser 10% de toutes les ventes futures impliquant l’attaquant. L’attaquant signera un contrat de cinq ans avec Los Che qui le verra à Mestalla jusqu’en juin 2026. Il a également conclu des conditions personnelles avec l’équipe de la Liga qui lui permettra de gagner 2 millions d’euros par saison.

Marcos Andre a déménagé en Espagne en 2015 après être passé par le système des jeunes de plusieurs clubs brésiliens. L’attaquant a rejoint l’équipe de réserve du Celta Vigo à son arrivée mais a rarement fait une apparition pour l’équipe espagnole. Il a passé la plupart de son temps en prêt avant d’obtenir définitivement un transfert au Real Valladolid l’année dernière.

Il a été l’un des meilleurs joueurs du Real Valladolid au cours d’une saison décevante pour Albivioletas. Andre a disputé 24 matches avec Valladolid, marquant quatre buts et faisant deux passes décisives. Malgré ses performances, Valladolid a perdu cinq points en terminant 19e de la Liga la saison dernière.

Un été tranquille jusqu’à présent pour Valence

Valence a été l’une des équipes les plus silencieuses de la Liga cet été. Les problèmes financiers au sein du club et l’effet de la pandémie ont laissé Valence dans une mauvaise situation financière. Los Che n’a recruté que trois joueurs, Omar Alderete, Jonas Gonçalves et Giorgi Mamardashvili, à l’exception de Marcos Andre. Ils ont également vu le départ de plusieurs joueurs de l’équipe première, dont Eliaquim Mangala et Kevin Gameiro.

Photo principale

Intégrer à partir de .