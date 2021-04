Valence sort la calculatrice avant le Barça

26/04/2021 à 18:46 CEST

C’est une saison à oublier pour Valence et le valencianisme, qui réclament un changement de cap dans l’entité qui pourrait arriver au cap qui vient avec le débarquement du Prince de Johor sur le terrain de sport et le départ du quai de Javi Gracia. Même comme ça, en l’absence de cinq jours pour la fin de la Ligue, ceux qui ont le salut à portée de main. En principe, il ne faut pas souffrir. Mais avec Valence on ne sait jamais.

Dimanche prochain contre le Barça, ceux de la ville de Turia auront leur grand test décisif. Un résultat positif à Mestalla rapprocherait la boîte noire et blanche de son objectif. La défaite, cependant, mettrait Valence en difficulté pour la permanence. Le calendrier a voulu que trois des quatre derniers matchs de la compétition soient contre des rivaux directs pour la permanence (Valladolid, Eibar et Huesca). Et l’autre contre Séville, totalement immergé dans la lutte pour le titre de champion. D’où l’importance du match du week-end prochain contre Barcelone. Ce sera une poussée d’adrénaline ou une dépression. Grande porte ou infirmerie.

“Nous avons besoin de gens, c’est triste à dire, mais nous en avons besoin parce que les choses ne fonctionnent pas pour nous et j’espère qu’ils seront avec nous d’ici à la fin parce que nous en avons besoin”, a-t-il avoué. José Luis Gayà à la fin du match contre Alavés. C’est ainsi que les choses se passent à Valence.