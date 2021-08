Valence soutient l’accord avec CVC et réaffirme son soutien à la Liga

11/08/2021 à 19h42 CEST

.

Valence, par l’intermédiaire de son président Anil Murthy, soutiendra ce jeudi lors de l’Assemblée générale extraordinaire de LaLiga l’accord avec CVC pour la création de ‘LaLiga Impulso’ et il réaffirmera son soutien aux postulats actuels de l’association des clubs, selon ce que l’Efe a appris de sources au sein de l’entité.

Cet accord entre LaLiga et le CVC International Fund, tel que rapporté le 4 août par l’entité présidée par Javier Tebas, servira à l’injection de 2 700 millions d’euros dans la compétition et les clubs qui lui permettront « de garder intactes ses compétitions sportives et l’organisation et la gestion de la commercialisation des droits audiovisuels » dans le but de « poursuivre la transformation en une entreprise mondiale de divertissement numérique, de renforcer la concurrence et de transformer l’expérience des fans ».

En outre, cet accord suppose que le Fonds CVC “détiendra une participation minoritaire d’environ 10 % du capital” de la société ‘LaLiga Impulse’, à travers laquelle l’opération sera réalisée.

Le club valencien soutient fermement le projet et estime qu’il servirait à rendre une compétition plus compétitive, qui favoriserait la croissance industrielle et qui atténuerait les effets de la pandémie de covid 19 de manière répartie entre les clubs.

L’entité valencienne s’est déjà clairement alignée sur la Liga, avec laquelle ils soulignent qu’elle partage des projets et des synergies, contre le projet Superliga, qu’ils ont qualifié de peu favorable et qui, selon eux, allait à l’encontre de la compétitivité des clubs, des mérites et des valeurs sportives. comme l’esprit sportif et l’égalité.