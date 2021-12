Valence veut agrandir la cité sportive de Paterna

14/12/2021 à 19:48 CET

Tel que publié par la ‘Cadena SER’, le Valencia CF serait intéressé agrandir la cité sportive de Paterna. Le club valencien aurait soumissionné pour deux parcelles contiguës à votre espace de formation pour un prix total de 692 855 €.

Apparemment, personne d’autre ne serait intéressé à acquérir ces terres de la Generalitat, ce qui ferait du club dirigé par Peter Lim le enchérisseur unique. Les parcelles, situées sur la rive gauche de la Cité des Sports, sont sur des terrains urbains et sont numérotées 48 et 49 sur la rue Isaac Peral, appartenant à au parc technologique de Paterna.

Ainsi, Valence pourrait être très proche de l’agrandissement d’un centre de performance de plus en plus important. La directive entend profiter de l’argent qu’elle recevra du fonds d’investissement CVC pour pouvoir matérialiser l’achat et, plus tard, l’expansion de Paterna, un pilier fondamental pour la croissance de ses footballeurs.