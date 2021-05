Valence vs Barcelone en direct: composition, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder la Liga en ligne

BIENVENUE À L’ESTADIO DE MESTALLA !!! L’un des stades classiques du football espagnol est le site d’un énorme match de Liga entre les hôtes Valence et Barcelone, qui entrent dans celui-ci désespérément pour une victoire après la défaite contre Grenade en milieu de semaine et voyant les deux équipes madrilènes remporter des victoires samedi. . Ce ne sera pas facile contre ce qui est toujours une équipe de Valence difficile chez eux, et vous êtes invités à vous joindre à nous pour suivre et commenter toute l’action. BLOG EN DIRECT !!!

(Remarque: les commentaires ne seront ouverts que lorsque les nouvelles de l’équipe seront publiées, car nos commentateurs adorent commenter et parfois il y a trop de commentaires dans la section des commentaires)

INFORMATIONS SUR LE MATCH

Compétition / Tour: 2020-21 La Liga, 34e journée

Date / heure: Dimanche 2 mai 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 15h ET, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, lundi)

Lieu: Estadio de Mestalla, Valence, Espagne

Arbitre: José María Sánchez Martínez

VAR: Ricardo De Burgos Bengoetxea

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Comment regarder à la télé: beIN SPORTS (USA & Canada), LaLigaTV (UK), SuperSport (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (Inde), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), Premier Player (Royaume-Uni), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Règles du fil de discussion Matchday

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous rejoignez nos fils de match:

Même si l’arbitre est nul ou que nous perdons la partie, regarder les jurons. C’est juste inutile. Aussi, ne discutez pas de liens de streaming illégaux. Ceux qui le font seront avertis, et ceux qui publient des liens seront instantanément bannis. Pour terminer, être gentils les uns envers les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser les uns les autres.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours et à jamais, quelle que soit la concurrence, VISCA EL BARÇA!