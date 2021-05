Valence vs Barcelone, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, compositions, prédiction de score

Valence CF (14e, 36pts) vs FC Barcelone (3e, 71pts) *

* Points et positions au moment de la rédaction le samedi

Compétition / Tour: 2020-21 La Liga, 34e journée

Barcelone Outs & doutes: Ansu Fati, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite (sort)

Valence Outs & Doutes: Thierry Correia (doute)

Date / heure: Dimanche 2 mai 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 15h ET, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, lundi)

Lieu: Estadio de Mestalla, Valence, Espagne

Arbitre: José María Sánchez Martínez

VAR: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Comment regarder à la télé: beIN SPORTS (USA & Canada), LaLigaTV (UK), SuperSport (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (Inde), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), Premier Player (Royaume-Uni), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après une défaite brutalement décevante contre Grenade jeudi, Barcelone revient à l’action dimanche avec un match crucial de la Liga à l’extérieur de Valence au Mestalla dans ce qui est un match incontournable pour le Barça.

Les Blaugrana doivent gagner leurs cinq matchs restants pour avoir une chance au titre, et après que l’Atlético Madrid et le Real Madrid se soient occupés des affaires samedi, trois points sont maintenant plus que nécessaires – ils sont une obligation.

La défaite contre Grenade a été un mauvais rappel de l’incohérence de cette équipe, de son incapacité à se montrer à la hauteur des moments où les matchs comptent vraiment. C’est la marque de la première saison de Ronald Koeman aux commandes: prendre des décharges collectives géantes au milieu du terrain aux pires moments possibles.

À moins que quelque chose ne change du jour au lendemain, Koeman sera banni de la ligne de touche alors qu’il purge le premier d’une interdiction de deux matches pour son carton rouge contre Grenade, et il sera intéressant de voir si cela a un impact sur l’équipe.

Le Barça affrontera l’une des pires équipes de Valence de l’histoire récente, une équipe qui a lutté toute la saison et qui est sur une séquence de cinq matchs sans victoire. Les fans n’aiment vraiment pas le style de jeu de Javi Garcia, qui sera probablement limogé à la fin de la saison, et Los Che n’a pas été en mesure de prendre une forme quelconque et a été coincé au milieu de la table, avec un soupçon de menace de relégation toujours là.

Mais c’est toujours Valence à Mestalla. Peu importe à quel point ils ont été mauvais cette saison, ils sont invaincus à domicile en championnat en 2021 et semblent toujours garder le meilleur pour le Barça, et les deux équipes madrilènes seront également collées à leurs téléviseurs dans l’espoir d’un autre mauvais résultat des Catalans. .

Une grosse victoire et une grande performance sont très importantes ici. L’Atlético Madrid vient au Camp Nou pour le plus grand match de la saison la semaine prochaine, et entrer dans ce match dans la bonne humeur après trois gros points et une excellente performance sur un terrain difficile est exactement ce dont le Barça a besoin.

À moins bien sûr qu’ils ne gâchent à nouveau. Cette équipe aime faire ça sous cet entraîneur.

Dansons.

LIGNES POSSIBLES

Barcelone (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann

Valence (4-4-2): Cillessen; Correia, Gabriel, Guillamón, Gayà; Wass, Soler, Racic, Cheryshev; Gómez, Guedes

PRÉDICTION

Pour ce qui pourrait être la première fois de ma vie, je prédis une défaite: 3-1 contre Valence, une performance pathétique et la fin des espoirs de titre du Barça. Pardon.