Valence vs Barcelone, La Liga: Score final 2-3, le Barça vient de derrière, gagne un thriller sur la route

Barcelone reste en vie dans la course au titre de la Liga grâce à une victoire passionnante 3-2 à Valence au Mestalla, avec un doublé de Lionel Messi prouvant la différence dans ce qui était un brillant match de football. Tous les buts ont été marqués en seconde période et le Barça devait revenir par derrière et conserver la tête pour marquer trois points cruciaux contre une équipe difficile de Valence.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a pris un départ rapide et a eu une grande chance tout de suite, Pedri manquant de peu la cible après un excellent mouvement d’équipe dans les deux premières minutes. Le Barça est sorti avec intensité et haute pression, et Valence a eu du mal à saisir le ballon.

Les Blaugrana ont été rapides et intelligents avec leurs passes et leurs mouvements, et ont réussi à déplacer le ballon dans et autour de la surface, mais le ballon final manquait et Valence a réussi à éliminer le danger. L’équipe locale a eu très peu de joie du côté offensif, mais Gayà a réussi à se mettre derrière la défense du Barça à plusieurs reprises et a causé quelques problèmes.

En termes d’opportunités, il y avait peu d’occasions vraiment importantes, le Barça ayant beaucoup de moments «presque» où les joueurs ne pouvaient tout simplement pas atteindre le ballon à temps pour transformer une demi-chance en une bonne.

À la mi-temps, un match intense et bien joué était sans but, mais le sentiment était que le Barça se rapprochait de plus en plus du score, et la seconde mi-temps s’annonçait intéressante.

DEUXIÈME PARTIE

La deuxième mi-temps a très mal commencé pour le Barça, qui a concédé à peine cinq minutes après le début de la période grâce à une tête libre de Gabriel Paulista sur un coup de pied de coin. Le Barça s’est plaint d’une faute sur Ter Stegen, mais le VAR a confirmé le but.

Les Blaugrana avaient besoin d’une réponse rapide et ils l’ont obtenu seulement sept minutes plus tard après que Toni Lato ait été appelé pour un handball dans la surface. Lionel Messi a pris le penalty et Jasper Cillessen l’a sauvé, mais Sergio Busquets a été le plus rapide au rebond et après une bousculade dans la surface, Messi s’est racheté et a trouvé le fond du filet pour l’égalisation.

À peine 12 minutes après l’égalisation, le Barça s’est retrouvé 3-1 après un but d’Antoine Griezmann et un brillant coup franc de Messi, et les Blaugrana ont rapidement transformé une mauvaise situation en une avance confortable. Valence a encore trouvé un moyen d’ajouter du drame aux 10 dernières minutes après que Carlos Soler ait marqué un but spectaculaire avec un hurleur de 30 verges, et l’équipe locale a envoyé tout le monde en avant à la recherche de l’égalisation.

Le Barça a fait un excellent travail en gardant le ballon dans les temps d’arrêt, ne laissant pas à Valence la chance d’un assaut tardif et le coup de sifflet final est venu mettre fin à un match brillant au Mestalla. Le Barça a regardé hors de la course au titre pendant environ cinq minutes en seconde période, mais est revenu en force et est toujours en vie avant le définisseur de la saison contre l’Atlético Madrid la semaine prochaine.

Valence: Cillessen; Correia, Gabriel, Guillamón (Gameiro 79 ‘), Lato (Diakhaby 64’), Gayà; Soler, Wass, Racic (Oliva 79 ‘); Gómez, Guedes

Buts: Gabriel (50 ‘), Soler (83’)

Barcelone: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest (Roberto 75 ‘), De Jong, Busquets, Pedri (Ilaix 75’), Alba; Messi, Griezmann

Buts: Messi (57 ‘, 69’), Griezmann (63 ‘)