Valence vs Real Madrid, Liga 2021 : les effectifs prévus

in

Le Real Madrid se rend à Valence pour terminer ce qui a été une semaine intense pour Los Blancos après une victoire tardive à Milan contre l’Inter mercredi. L’entraîneur Carlo Ancelotti sera tenté de faire quelques rotations, mais Valence a été en bonne forme sous Jose Bordalas et offrira sûrement un défi.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Valence a prédit XI : Mamardashvili, Correia, Paulista, Alderete, Gaya, Guillamon, Wass, Soler, Foulquier, Guedes, Gomez.

Rodrygo, Vazquez, Hazard et Asensio sont maintenant en compétition pour la place de Bale. Hazard devrait être frais et prêt à partir après s’être reposé contre l’Inter, il pourrait donc être une option intéressante. Cependant, il n’est pas aussi à l’aise sur l’aile droite que Rodrygo et Asensio, donc ces deux-là pourraient avoir de meilleures chances si Ancelotti veut utiliser une formation 4-3-3 ce soir. Celui qui joue devra aider Carvajal car Gaya a la qualité d’être une menace pour Valence.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 19/09/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Mestalla, Valence, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.