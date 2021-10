Valencia Basket bat Casademont Saragosse (70-76)

02/10/2021 à 23:20 CEST

Les Panier de Valence a gagné 70-76 à Casademont Saragosse lors du quatrième affrontement de la Ligue ACB qui s’est déroulé ce samedi dans le Arène Prince Felipe. La veille, les joueurs de Casademont Saragosse ont perdu à domicile contre lui San Pablo Burgos par 54-75. De son côté, Valencia Basket a également perdu à domicile contre lui UCAM Murcie par 86-91. Avec ce résultat, le Panier de Valence occupe la huitième place et a accumulé deux victoires en quatre matchs joués jusqu’à présent, tandis que le Casademont Saragosse il reste en onzième position avec deux victoires en quatre matchs joués.

Le premier quart a eu l’équipe visiteuse comme protagoniste et dominant, en fait, il a réalisé un 10-2 partiel et augmenté la différence à un maximum de huit points (2-10) et s’est terminé avec un résultat de 13-15. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse a pris ses distances à la lumière, qui s’est terminée par un résultat partiel de 18-20. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 31-35 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale a comblé l’écart au tableau d’affichage et le quart-temps s’est terminé avec un résultat partiel de 19-17 et un total de 50-52. Enfin, au dernier trimestre, le Panier de Valence il s’est à nouveau distancé dans le domaine électronique, a atteint une différence de sept points (62-69) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 20-24. Après tout cela, le duel s’est terminé sur un score de 70-76 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils ont souligné Bojan dubljevic et Nenad Dimitrijevic pour leur participation au match, après avoir obtenu 19 points, quatre passes et sept rebonds et 16 points et cinq passes respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Stanley okoye et Matt mobley, avec respectivement 12 points, deux passes et sept rebonds et 13 points, quatre passes et trois rebonds.

Lors du prochain match de la Ligue ACB, le Casademont Saragosse affrontera le Lenovo Ténérife dans le Pavillon Insulaire Santiago Martin, tandis que le prochain adversaire du Panier de Valence sera le Real Madrid, avec laquelle il sera mesuré dans le Pavillon Municipal Fuente San Luis.