Valencia Basket gagne 99-90 contre RETAbet Bilbao Basket

25/04/2021 à 22:21 CEST

le Panier Valence a gagné 99-90 à Panier RETAbet Bilbao lors du trente-troisième match de la Ligue ACB qui s’est déroulé ce dimanche au Pavillon municipal Fuente San Luis. Avec ce résultat, le Panier Valence est à la cinquième place et cumule 20 victoires en 31 matchs joués, tandis que le Panier RETAbet Bilbao il reste en dix-huitième position avec sept victoires en 31 matchs disputés.

Le premier quart a été marqué par le leadership de l’équipe visiteuse, en fait, ils ont réalisé un partiel de 12-2 dans ce quart et ont réussi à marquer la différence maximale de points (16) à la fin du quart jusqu’à conclure avec 17-33. . Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les écarts ont été réduits par les joueurs du Panier Valence, en fait, ils ont obtenu un 11-2 partiel au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-18. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 42-51 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-21 et un résultat global de 72-72. Enfin, dans le dernier quart du match, les protagonistes étaient les locaux, en fait, ils ont réalisé une manche de 14-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 13 points (100-87), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-18. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 99-90 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Bojan dubljevic Oui Klemen préélique pour sa participation au jeu, après avoir obtenu 18 points, trois passes et 10 rebonds et 22 points, deux passes et deux rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Arnoldas Kulboka Oui Jaroslaw Zyskowski, avec 20 points et trois rebonds et 19 points et un rebond respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de la Panier Valence ce sera contre lui UCAM Murcie dans le Palais des sports de Murcie, lors de la prochaine réunion, le Panier RETAbet Bilbao fera face au Herbalife Gran Canaria dans le Arena de Bilbao.