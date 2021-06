Valencia Basket ne renouvelle pas Jaume Ponsarnau

in

17/06/2021 à 11h27 CEST

.

Valencia Basket a annoncé ce jeudi le départ de l’entraîneur Jaume Ponsarnau, qui quittera le club après cinq saisons, dont trois comme entraîneur-chef, ayant terminé son contrat.

Ponsarnau Il est arrivé à Valence à l’été 2016 en tant qu’assistant de Pedro Martínez et faisait partie de l’équipe d’entraîneurs qui a mené l’équipe au premier et unique titre de la Ligue ACB qu’elle a dans ses vitrines.

Après avoir été la prochaine campagne d’assistance de Txus Vidorreta Il a repris l’équipe première à l’été 2018 et en a été en charge pendant trois saisons.

À ce stade, Valence a conquis le Championnat d’Europe 2019, a disputé trois demi-finales de la Ligue ACB et cette campagne est tombée à un triomphe de la qualification pour le «top 8» de l’Euroligue, ce qui était le grand objectif du club.

Ponsarnau quitte le club en tant qu’entraîneur avec le plus de victoires en Europe (51) et avec le record de victoires consécutives en compétition continentale partagé avec Miki Vukovic en enchaînant quinze victoires dans cette Eurocup en 2019. Au total, il a dirigé 201 matches officiels avec un bilan de 120 victoires et 81 défaites, ce qui représente 60% des victoires.

Dans sa déclaration, Valence remercie “son travail & rdquor; ces cinq campagnes et lui souhaite « le meilleur dans son avenir personnel et sportif & rdquor ;.