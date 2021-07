Valencia Basket présente ses kits pour la saison 2021-2022

01/07/2021 à 21h00 CEST

Valencia Basket et Luanvi ont présenté cet après-midi dans un cadre incomparable comme El Tancat de L’Albufera, les kits qui seront portés par toutes les catégories de l’équipe valencienne lors de la saison 2021-22. La collection de cette campagne s’appelle “L’Albufera per semper & rdquor;, et sa grande motivation sont les 35 ans de la dénomination Parc Naturel ainsi que les 35 ans de Valencia Basket lui-même.

Les joueurs de nos premières équipes Anna Gómez, Jaime Pradilla, Josep Puerto et Lorena Segura, ainsi que les joueurs de L’Alqueria del Basket, Alex Bellver, Sandra Picazo et Pablo Simó, ont servi de modèles à une présentation spectaculaire dans laquelle les dessins ont été dévoilés à bord de l’un des bateaux traditionnels qui se promènent habituellement à L’Albufera.

Quelques designs que nos équipes porteront fièrement sur leurs kits à la fois en Espagne et dans les compétitions européennes. Les nouveaux t-shirts sont déjà en vente dans les magasins officiels de La Fonteta et L’Alqueria et via la boutique en ligne.

Après avoir dévoilé le nouveau skin de l’équipe taronja, tous les participants se sont rendus en bateau au siège d’El Tancat de L’Albufera, où s’est tenu l’acte formel de présentation des kits aux parlements.

“Ce nouveau design est un hommage à quelque chose de pas si nouveau, comme ce parc naturel de L’Albufera combien nous identifie et quel est le patrimoine dont nous devons nous occuper ensemble. Quelque chose de nouveau donc, mais sans perdre les racines, ce qui je pense est un mélange qui sera sûrement réussi. J’espère que nous nous souvenons tous de ces nouveaux kits, au-delà de tout ce qui les entoure, car ce sont aussi ceux que nous portons lorsque nous recevrons les prochains titres & rdquor; a déclaré Víctor Luengo, directeur des relations institutionnelles.

L’événement s’est clôturé par une restauration de produits locaux servie par El Tancat de L’Albufera. El lema de la Cultura del Esfuerzo alcanza la undécima temporada consecutiva ocupando un lugar preferencial en el centro de las equipaciones de la entidad taronja, renovando el compromiso del Club y su Mecenas, por la divulgación de unos valores que colaboren al crecimiento deportivo y humano de les jeunes.

Voilà comment sont les nouveaux kits !

Les nouveaux designs de cette saison s’expliquent en regardant le ciel de L’Albufera. Le kit maison, où prédomine notre taronja classique, représente les couleurs du coucher de soleil dans le parc naturel. Les dernières lignes de lumière forment un ciel orangé qui tombe sur la mer.

Le kit extérieur, où le bleu cobalt prédomine, affiche les couleurs de notre parc naturel aux premiers rayons de soleil, c’est-à-dire aux couleurs de l’aube, de l’aube.

Le troisième kit rose clair symbolise la lumière rose habituelle les jours d’hiver, et qui forme, avec les moments symbolisés précédents, des paysages spectaculaires

Eau, bateaux et différents dénivelés

Le soleil de L’Albufera n’est pas le seul protagoniste du kit. La mer et les bateaux de pêche aussi. Le bas de chaque chemise, ainsi que le haut du pantalon, arborent une rayure bleu intense, couleur de la mer. De plus, les côtés des chemises ont une représentation des bateaux traditionnels du parc naturel.

Par curiosité pour le dégradé, Les maillots nationaux, c’est-à-dire la Ligue Endesa et la Ligue féminine Endesa, ont jusqu’à 4 couleurs. Pour des raisons réglementaires, les maillots européens, à la fois taronja, bleu et rose, qui seront portés en Euroligue Féminine et en Eurocup, auront 3 dégradés sur le maillot.

Valencia Basket aura la présence de plusieurs sponsors dans tous ses kits, avec la présence de compagnons de voyage tels que Pamesa Cerámica, Pinturas Isaval, Midea Frigicoll, Puleva, Caixa Popular, Teika, Giticsa, CaixaBank, Gufresco ou IMSKE, que le club tient à remercier pour leur soutien au cours d’une saison passionnante.

Remerciement spécial

Valencia Basket veut remercier d’une manière spéciale tous ces travailleurs, qu’ils soient bateliers, agriculteurs ou pêcheurs des environs de L’Albufera de València et qu’ils ont contribué à rendre possible une idée aussi intéressante. En commençant par Vidal Valle, propriétaire d’El Tancat de L’Albufera, et en passant par Vicente Torrent “el tío Pastilla & rdquor;, Rubén Puchades, Sebastián Bou“ Sebastianet El Bola & rdquor; et Manuel Marco « Manolín & rdquor ;.

Premiers vêtements en vente, réduction pour les abonnés

Valencia Basket met en vente dès aujourd’hui les premiers kits pour la saison prochaine, qui peuvent désormais être obtenus en accédant à notre boutique en ligne. Tous les produits de la nouvelle saison bénéficient d’une remise de 10% pour les membres du club, c’est-à-dire pour ceux qui étaient abonnés à la saison 19-20.

A partir de ce moment, vous pouvez acheter la chemise de jeu à partir de 50 euros, à partir de 45 si vous êtes abonné Valencia Basket (c’est-à-dire si vous étiez la saison 2019-2020), laissant le maillot à seulement 45 euros. A partir de ce moment, vous aurez à disposition les chemises premier et deuxième kit hommes et femmes, ainsi que la chemise de survêtement et le sweat-shirt court, tous deux aux couleurs du premier kit. Si vous le souhaitez, vous pouvez également acheter les kits européens, mais vous devrez attendre pour les récupérer ou que nous vous les expédions jusqu’à fin juillet. Pour la première fois de notre histoire, le t-shirt femme européen est également en vente au sein de la collection. Voici la liste des produits et les prix des vêtements en vente aujourd’hui :

jeu de tee-shirts: 50 euros (45 euros pour les abonnés)

Pantalon de jeu: 40 euros (36 euros pour les abonnés)

T-shirt de piste: 40 euros (36 euros pour les abonnés)

Sweat court: 45 euros (40,5 euros pour les abonnés)

Promotion spéciale de sortie

En guise de promotion de sortie, en plus de la remise de 10% si vous êtes abonnéSi vous achetez le kit complet, la chemise et le pantalon, vous recevrez un pack de 3 masques Valencia Basket et Luanvi en cadeau.

En plus dans notre boutique en ligne à partir de ce moment, à partir de demain vendredi à 9h30, sera également disponible physiquement dans nos magasins de La Fonteta et L’Alqueria del Basket aux horaires habituels. Comme si cela ne suffisait pas, ce samedi, si vous avez un billet pour regarder le match de l’équipe nationale masculine espagnole contre l’Iran (16 heures), vous pouvez également passer au magasin pour acheter votre nouveau maillot. Pour toute question relative aux nouvelles chemises, n’hésitez pas à écrire à tienda@valenciabasket.com