Valencia Basket propose de « geler » les billets pour s’adapter à la capacité de covid-19

31/12/2021 à 13:38 CET

.

Panier de Valence a annoncé ce vendredi qu’elle allait lancer un processus de « gel des engrais » de ses partenaires, qui, avec d’autres mesures, espère qu’elle lui permettra de s’adapter à la capacité de 50 pour cent qui a été rétablie pour les événements sportifs à huis clos en raison de l’évolution de la pandémie de covid-19.

L’option de ‘geler’ l’abonnement sera active de ce vendredi au lundi à 14h00 et permettra aux membres de ne pas payer la mensualité correspondant au premier mois de l’année. De plus, l’entité a annoncé que « Tous les abonnés qui ont gelé leurs abonnements les mois précédents le resteront au mois de janvier. »

« Avec les engrais congelés, suspendre également la vente de billets pour les matchs masculinsEn réduisant les billets pour les groupes, les groupes et autres obligations commerciales et sur la base des données de fréquentation historiques de cette saison, le club espère atteindre la capacité autorisée, auquel cas le gel des abonnements est paralysé », a indiqué l’entité dans un communiqué. .

Le club précise que si la réduction à cinquante pour cent de la capacité de la Fonteta n’est pas assurée, « il prendra les mesures appropriées » et les communiquera à ses membres. De plus, il indique que compte tenu de l’historique de participation aux matchs des équipes féminines, il sera accessible comme auparavant et que s’il est surmonté dans un parti spécifique, il prendra des mesures, bien qu’il n’ait pas précisé lesquelles.