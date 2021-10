Valencia de LaLiga Santander: Horaire et où regarder à la télévision

16/10/2021 à 18h00 CEST

Ronald Gonçalves

Les Barcelone et le Valence, dans le but de poursuivre Jour 9 de LaLiga Santander, procédera à une nouvelle dispute du tournoi national ce dimanche prochain 17 octobre au Camp Nou, où ils s’affronteront à 21h00 CET avec la couverture de Movistar LaLiga.

Ainsi, il est impératif de souligner que la dernière date de la Barcelone contre Athlète de Madrid Ce fut un obstacle malheureux pour la séquence positive des Catalans, qui ont accumuléest des matchs consécutifs par ligue sans connaître la défaite (trois victoires et trois nuls). De ce fait, ceux de Ronald Koeman est tombé à la neuvième place, cependant, avec deux matchs de moins, donc ils pourraient atteindre le sommet du tournoi s’ils parviennent à gagner les deux fois.

Pour sa part, Valence arrivera à la rencontre avec 12 points et un match de plus que l’équipe Blaugrana, se positionnant dans la zone médiane supérieure du classement. Récemment, ils cumulent deux nuls et deux défaites, étant n’ont pas remporté de victoire depuis leur conquête d’Osasuna à la mi-septembre.

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH

Le match entre Barcelone et le Valence de la Jour 9 de LaLiga Santander 2021-2022 aura lieu ce Dimanche 17 octobre à 21h00, et la rencontre peut être vue en Espagne à travers Movistar LaLiga.