Valencia Femenino et Atlético de Madrid Femenino se partagent les points dans un match sans but (0-0)

28/03/2021 à 22h30 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Antonio Puchades et qui a fait face au Valence et à Athlétisme conclu avec une égalité à zéro entre les deux prétendants. Le Valence femmes est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du duel précédent contre Athletic Club Femmes et jusqu’à présent, il était sur une séquence de trois défaites consécutives. Concernant l’équipe visiteuse, le Atlético de Madrid Féminin il a été battu 1-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Sporting de Huelva Femmes. Après le match, l’équipe locale était en neuvième position, tandis que le Athlétisme il est resté à la septième place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

José Bargués, technicien des lieux, a donné son entrée sur le terrain Carla, Cristina Cubedo Oui Paula Guerrero remplacer Salmi, Maria Jimenez Oui Jansen, tandis que du côté du Athlétisme de Sanchez Vera, il a été remplacé Njoya, Image de balise Claudia Iglesias, Knaak Oui Ajibade pour Amanda, Moi si, Ntambwe Oui Toni Duggan.

L’arbitre du match a montré deux cartons jaunes. Des deux équipes, Maria Jimenez de l’équipe locale et Van Dongen de l’équipe visiteuse ont reçu un carton jaune.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Atlético de Madrid Féminin il s’est classé septième du tableau avec 42 points. Pour sa part, Valence femmes Avec ce point atteint, il a atteint la neuvième place avec 26 points après le duel.

Le lendemain, l’équipe de José Bargués fera face à Rayo Vallecano Femmes, Pendant ce temps, il Atlético de Madrid Féminin de Sánchez Vera sera mesuré contre lui Deportivo Abanca.

Fiche techniqueValence femmes:Salon, Pujadas, María Jiménez (Cristina Cubedo, min 81), Esther, Kerlly, Marta Carro, Torroda, Salmi (Carla, min 74), Asun, Andujar et Jansen (Paula Guerrero, min 93)Atlético de Madrid Femmes:Peyraud, Van Dongen, Tounkara, Strom, Ntambwe (Knaak, min 89), Amanda (Njoya, min 66), Santos, Mesi (Claudia Iglesias, min 81), Castellanos, Toni Duggan (Ajibade, min 91) et Ludmila Da SilvaStade:Antonio PuchadesButs:0-0