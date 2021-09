Valentina Sampaio crée NFT au profit de la communauté LGBTQ – WWD

Valentina Sampaio sensibilise la communauté LGBTQ avec un NFT et un court métrage.

Le modèle transgenre s’est associé à Lions Management et à la société de blockchain Lukso pour créer les actifs numériques au profit d’un éventail d’organisations LGBTQ, telles que le Ali Forney Center, GLAAD et Pride Live.

Sampaio apparaît dans un court métrage intitulé “Lambada Dyed Red White and Blue”, où elle nomme les 34 personnes transgenres et non conformes qui ont été tuées à cause de la violence anti-trans aux États-Unis cette année. Elle a posté le court métrage sur son Instagram mardi.

La vidéo se termine avec Sampaio étant placé dans une robe modifiée numériquement dans un coloris rouge, blanc et bleu, qui est censé symboliser et commémorer les vies transgenres perdues. Une version CGI de la robe, conçue par l’artiste numérique Neri, est mise aux enchères en tant que NFT jusqu’au 17 septembre. L’enchère actuelle pour le NFT est de 200 000 $. L’image de Sampaio dans la robe a également été présentée sur la couverture de la récente édition numérique de V Magazine.

“Cette robe NFT est dans l’élément du sang”, a-t-elle écrit sur Instagram. « Le sang qui nous donne la vie. Du sang qui donne vie aux vies trans que nous avons perdues. Le sang qui nous unit tous.

Le NFT et le court métrage sont liés au thème de la mode américaine du récent Met Gala et se concentrent sur la question de savoir ce que signifie être américain en tant que personne transgenre. Sampaio a fait ses débuts au gala du Met lors de l’événement de lundi vêtue d’une robe Iris van Herpen de couleur cramoisie.

“J’espère que les jeunes femmes trans pourront voir des femmes comme nous au Met Gala et dans d’autres épicentres culturels et découvrir que les femmes trans ont leur place”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Notre existence et notre visibilité comptent. »

Le modèle brésilien a pris de l’importance ces dernières années. Sa carrière de mannequin a inclus de nombreux moments historiques, comme devenir le premier mannequin transgenre de Victoria’s Secret et devenir le premier mannequin transgenre à apparaître sur une couverture mondiale de Vogue sur la couverture de mars 2017 du Vogue français.

