Valentina Shevchenko prête à finaliser la trilogie contre Amanda Nunes

Le champion poids mouche féminin de UFC, Valentina Shevchenko s’est révélée prête pour une trilogie avec son ancienne rivale, la double championne Amanda Nunes.

Chevtchenko a sa prochaine défense de ceinture avant prévue Lauren murphy à l’UFC 266 samedi soir prochain. Oui Valentina remporte ce combat, ce serait sa huitième victoire consécutive dans la division des poids mouches, et la possibilité qu’il revienne au poids coq et affronte à nouveau Nunes ils sont grands.

Après tout, Chevtchenko a été le seul combattant qui a donné des problèmes à Nunes à l’intérieur de l’octogone. Avec le double champion, remportant les deux premiers combats, le match revanche s’est terminé par une décision partagée et beaucoup de gens pensent que la victoire était pour Chevtchenko, une trilogie semble réalisable et presque un fait.

En conversation avec TMZ Sports, Chevtchenko a confirmé qu’elle était ouverte à la trilogie avec Nunes si le destin le permet. Pour Valentina, elle se concentre uniquement sur ses propres capacités et sur le fait d’être la meilleure combattante de MMA qu’elle peut être. Mais si tout s’aligne pour elle, et un combat avec Nunes c’est possible, elle a dit qu’elle serait prête pour ce match.

«Je pense que si le destin met ce combat devant nous, la plupart d’entre nous le feront. nous ferions. Je suis un peu concentré, dans ma division poids mouche et je veux juste être meilleur, quand ça arrivera, je serai là », mentionné Chevtchenko.

Lorsqu’on lui a demandé si les fans et les médias posaient toujours des questions sur la trilogie avec Nunes, Chevtchenko il s’est contenté de rire et a dit que cela faisait partie du travail.

« Cela fait partie de l’entreprise. Cela fait partie du spectacle », conclu Chevtchenko.

