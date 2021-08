Valentini Grammatikopoulou bat la joueuse de tennis Lucia Bronzetti au tour de qualification

in

26/08/2021

Le à 08:30 CEST

Valentini Grammatikopoulou, Grecque, numéro 234 de la WTA, a remporté le tour de qualification de l’US Open en deux heures et dix-neuf minutes par 3-6, 6-1 et 6-4 italien Lucie Bronzetti, numéro 172 de la WTA. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur au prochain tour de l’US Open.

Pendant le match, Grammatikopoulou a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, a eu une efficacité de 70% au premier service, n’a pas commis de double faute et a réussi à remporter 67% des points de service. Quant à la joueuse italienne, elle a réussi à casser le service une fois, a atteint 55% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 60% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open) une phase de qualification préliminaire est effectuée que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. Durant cette phase spécifique, 128 joueurs participent. De plus, elle est célébrée du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.