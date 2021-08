Valentini Grammatikopoulou passe le tour de l’US Open

27/08/2021

Le à 08:30 CEST

Le joueur de tennis grec Valentini Grammatikopoulou, numéro 234 de la WTA, a remporté le tour de qualification de l’US Open par 2-6, 6-4 et 6-2 dans une heure et cinquante et une minutes au joueur russe Anna Kalinskaya, numéro 137 de la WTA. Avec ce triomphe, Grammatikopoulou parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Kalinskaya a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, tandis que la Grecque l’a réussi 5 fois. De plus, la joueuse grecque a eu une efficacité de 90% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 60% des points de service, tandis que sa rivale a obtenu une efficacité de 92%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter les 56% de points de services.

Dans le tournoi New York (US Open), il y a auparavant une phase de qualification dans laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. 128 joueurs participent à cette phase spécifique. De plus, il se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.