Valentino Livramento de Chelsea s’apprête à sceller un transfert de 5 millions de livres sterling à Southampton .

Le défenseur adolescent de Chelsea, Valentino Livramento, est sur le point de sceller un déménagement à Southampton après avoir échoué à accepter de nouvelles conditions à Stamford Bridge.

Livramento, qui a été fortement lié à un déménagement à Brighton cet été, devrait déménager chez les Saints après avoir été impressionné par leurs avancées rapides.

Le jeune qui n’a pas encore fait de jeu compétitif au niveau senior, peut jouer en tant qu’arrière latéral ou ailier et est maintenant prêt à concourir pour une place dans la formation de départ avec Kyle Walker-Peters et Romain Perraud.

Livramento est entré dans sa dernière année de contrat dans l’ouest de Londres et n’est autorisé à passer que Chelsea veut recevoir des honoraires pour lui.

L’accord est similaire à celui qui a vu Tariq Lamptey déménager à Brighton il y a deux saisons. Le joueur voulait jouer au football senior mais n’avait pas l’impression que cela allait se produire à Chelsea.

Avec Reece James, Ben Chilwell et Cesar Azpiliqueta devant Livramento dans l’ordre hiérarchique, il est facile de comprendre pourquoi il voudrait passer à autre chose.

Le joueur de 18 ans a une clause de rachat dans son contrat qui permet à Chelsea de le re-signer pour 25 millions de livres sterling, rapporte le Sun.

Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, est à la recherche d’un autre arrière latéral polyvalent et Livramento répond à ces besoins.

Le jeune défenseur n’est pas le premier diplômé de l’académie à quitter Chelsea cet été – Dynel Simeu est également parti pour rejoindre Southampton, tandis que le milieu de terrain très apprécié Lewis Bate a rejoint Leeds United.



