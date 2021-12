Valentino Rossi a déjà un sponsor pour son équipe MotoGP

31/12/2021 à 17:04 CET

Après l’étrange « peur » d’Aramco, Valentino Rossi Il a déjà un sponsor pour sa nouvelle équipe MotoGP, dirigée par Pablo Nieto et désormais appelée Mooney VR46 Racing. La première société italienne de banque et de paiement de proximité a confirmé son association avec ‘il dottore’ et en plus de sponsoriser la formation dans la catégorie reine, elle sponsorisera également l’équipe Moto2.

Selon le communiqué rendu public ce vendredi, le logo Mooney sera présent sur la Ducati Desmosedici de Luca Marini et Marco Bezzecchi et dans le Kalex de Celestino Vietti et Niccolò Antonelli. « Plus d’informations seront révélées le 3 janvier », ont-ils annoncé dans le communiqué.

le Équipe de course VR46 est née en 2014 dans le but de soutenir les jeunes talents italiens sur deux roues de Moto3 jusqu’à MotoGP. La première incursion dans la classe reine a eu lieu en 2021 avec Luca marini, mais ce sera dans le prochain 2022 lorsque le Équipe de course VR46 faire officiellement partie de la grille MotoGP. Depuis 2014, 10 jeunes cavaliers italiens ont fait leurs premiers pas dans cette équipe. Entre eux, Francesco Bagnaia, le premier pilote à remporter le titre mondial avec l’équipe de Moto2 en 2018 et actuel vice-champion du MotoGP.