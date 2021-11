Valentino Rossi a envoyé un texto à Lando Norris avant sa dernière course en MotoGP

Alors que Valentino Rossi fait ses adieux au MotoGP, Lando Norris a révélé que lui et son héros d’enfance espèrent courir « ensemble » sur toute la ligne.

Norris est un grand fan de Rossi et a rencontré la légende lors de la course britannique MotoGP 2019 à Silverstone.

Depuis lors, les deux sont restés en contact tout en suivant de près leurs carrières respectives.

Ce week-end, Rossi, neuf fois champion du monde, fait ses adieux au MotoGP après avoir pris la décision de raccrocher son casque après la fin de saison du MotoGP de Valence.

Norris a rendu hommage à son héros d’enfance.

« Il m’a envoyé un message hier soir, juste parce qu’il entame la dernière course de sa carrière », a déclaré le pilote McLaren lors de la conférence de presse de jeudi pour le week-end du GP du Brésil.

«Ce sont des moments tristes. Il va me manquer.

« C’était le gars que je regardais quand j’avais quatre, cinq, six ans. Il m’a fait participer à la course. Il m’a d’abord fait monter sur une moto.

« C’est le gars que j’admire, le gars qui m’a en quelque sorte aidé à atteindre ce poste où je suis parce que sans le regarder, mon ambition de devenir pilote de course n’aurait probablement pas été aussi élevée.

«Ça va me manquer. J’ai la chance de l’avoir rencontré une fois lors d’une course à Silverstone. Je dois aller à la course MotoGP. Il va me manquer en MotoGP. Je ne pense pas que ce soit juste moi. Il y a des millions de fans qui le soutiennent et il va également lui manquer en F1 et le cadenas.

« C’est un personnage. L’une des meilleures choses à son sujet est le personnage qu’il est parmi les gens et les fans, il a du temps pour tout le monde. C’est un bon gars et il va certainement nous manquer.

Jeudi émotionnel à Valence

Oggi eravamo à buona compagnia pic.twitter.com/NNVDF9vMUc – Valentino Rossi (@ValeYellow46) 11 novembre 2021

Lorsqu’on lui a demandé ce que disait le message de Rossi, Norris a répondu qu’il ne le partagerait pas avec le monde.

Il a cependant révélé que les deux espéraient faire des plans pour courir «ensemble» à un moment donné.

« Vous voulez savoir exactement ce qu’il a dit ? il a répondu. « Je ne vais rien dire.

« C’était juste un suivi d’un message que je lui avais envoyé avant ce dernier week-end. Un petit message sincère disant qu’il allait me manquer en MotoGP et félicitations pour tout ce qu’il a accompli.

« On se parle de temps en temps. Nous voulons toujours essayer de faire un peu ensemble – conduire. Il fait quelques GT et des trucs. Abu Dhabi 12 heures et Dubaï 12 heures.

« Il n’y a pas que les motos qu’il aime. Il aime aussi la course automobile. S’il peut prendre le temps de venir à une course de F1, c’est le plan pour quelque chose que nous voulons faire ensemble. Espérons que cela puisse être fait.