Valentino Rossi affronte avec enthousiasme sa dernière course MotoGP à domicile

21/10/2021 à 20:02 CEST

Valentino Rossi affronte ce week-end l’une des courses les plus émouvantes de sa carrière. Il Dottore prend sa retraite à la fin de la saison et atteint sa dernière course sur le circuit de Misano en tant que pilote MotoGP où il fera ses adieux à ses tifosi. Ce sera la deuxième fois que le MotoGP court en Italie cette saison et Rossi assure que : « C’est une situation un peu étrange, parce que c’est la deuxième fois que nous sommes ici cette saison et cela le rend un peu particulier, car normalement nous ne venons qu’une seule fois, mais au cours des deux dernières années, avec la situation due à la pandémie, nous avons appris à répéter dans certains circuits », rappelle-t-il Rossi.

Rossi a sans aucun doute bien fait de pouvoir dire au revoir en grand cette saison à son public, le premier rendez-vous à Misano était déjà spécial pour tous les fans, et maintenant il a une deuxième chance de dire au revoir en grand, bien qu’il espère que le temps le fera. « C’est une excellente occasion de dire au revoir à tous les fans italiens car c’est toujours fantastique de courir ici, chez nous, à Misano, et j’espère que nous pourrons passer un bon week-end avec la météo, car ici à cette période de l’année, c’est un peu plus difficile d’avoir un week-end sec et une course sèche le dimanche », souligne Il Dottore.

L’homme Petronas sait qu’une grande partie de son succès est due à tous ses fans qui l’ont suivi tout au long de sa carrière et tient à remercier tout le soutien reçu : « C’est toujours triste quand on arrive au bout, mais ça a été quelque chose de positif et nous l’avons vraiment apprécié. J’ai une très longue histoire, de plus de 400 courses, et je tiens à remercier tout le monde. Pour cela, j’ai un soutien incroyable à travers le monde, surtout en Italie, et j’essaie toujours de faire de mon mieux, mais nous verrons comment nous nous débrouillerons ce dimanche, même s’il restera encore deux courses », a déclaré Rossi.

Rossi en a profité pour clarifier certaines déclarations qui, selon lui, ont été sorties de leur contexte : « Ce que j’ai dit, c’est qu’en Autriche tout le monde m’a demandé comment je me sentais, mais finalement là-bas j’ai officiellement annoncé la décision à tout le monde », précise Rossi. « Je devais rester concentré car j’avais une demi-saison devant moi et J’ai dit qu’à Valence, ce sera différent, car ce sera la dernière fois sur la moto et sur la grille et je suis sûr que mes émotions me submergeront et en Italie, nous utilisons beaucoup la paranoïa, mais ce n’est pas une expression c’est tellement bien parce que je me doute un peu que cela va arriver, mais ce n’est pas le cas » Valentino a continué.

L’Italien en a également profité pour parler de sa pupille, ‘Pecco’ Bagnaia, et la lutte pour le championnat avec Quartararo: « La différence qu’ils ont est de 52 points et Fabio veut fermer le titre le plus tôt possible, donc il va l’essayer dimanche parce que, si les choses traînent, cela devient toujours plus difficile. Je l’ai déjà fait pour Pecco. Cela dit, mon conseil est de répéter un week-end comme Misano 1, faire la pole, le tour le plus rapide et gagner la course », a déclaré Valentino en riant.

On a demandé au nonuple champion du monde italien comment il aimerait qu’on se souvienne de lui après sa retraite : « Je ne sais pas comment répondre. J’aimerais qu’on se souvienne d’un grand pilote, avec une longue carrière et de bons résultats, mais surtout, je pense que les gens m’ont apprécié pendant toutes ces années et c’est le meilleur dont ils se souviennent. » explique Rossi. » Lorsque vous êtes un athlète, votre vie est divisée en deux parties. L’un est le pilote, connu de beaucoup de gens, avec beaucoup de gens qui suivent votre carrière et vous pouvez l’aimer plus ou moins. Et d’autre part est votre environnement personnel, qui est réservé aux amis les plus proches. »

Finalement. Valentino a été interrogé sur la Deniz Öncü sanction: « C’est la bonne décision. Dorna et la Direction de Course ont compris qu’ils devaient changer quelque chose car la situation est devenue incontrôlable. Les courses dans les petites catégories sont trop dangereuses, c’est arrivé plusieurs fois et Öncü n’est que le premier , car cela a causé un gros accident, mais de nombreux autres pilotes se déplacent de manière agressive dans la ligne droite et c’est très dangereux », explique Rossi.

« Il faut garder une trace de chaque coureur et leur dire que, si quelqu’un coupe le chemin de celui de derrière en attrapant le sillage de celui de devant, il doit rester chez lui et s’il continue comme ça, ça peut être trop dangereux et ils doivent être plus stricts et faire savoir à ceux qui arrivent derrière qu’ils doivent couper les gaz lorsqu’ils voient un drapeau jaune ou un crash « , a déclaré avec force l’Italien.