Valentino Rossi convoque une conférence de presse exceptionnelle

08/05/2021 à 11:55 CEST

Blanchiment d’Arnau

Valentino Rossi Il a promis qu’après les vacances d’été, il annoncerait ce qu’il allait faire de son avenir. Vacances pour les pilotes de MotoGP se terminer ce jeudi par les conférences de presse officielles avant la GP de Styrie, mais le retour au travail est devenu atypique et incertain.

La raison en est l’annonce de une apparition spéciale à 16h15. et solo du mythe du moteur italien pour que lui-même annoncer la décision que vous avez prise. Peut-être que le jour de la retraite du pilote le plus charismatique de l’histoire est plus proche que jamais.

RUPTURE : @ValeYellow46 pour dévoiler son avenir en conférence de presse exceptionnelle 🎙️ Rendez-vous en LIVE à 16h15 (GMT+2) cet après-midi ! 📡 # VR46Décision | #MotoGP 📰https : //t.co/aKbGhIGiUK – MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 5 août 2021

Valentino Rossi a déjà décidé de son avenir. La question à résoudre est de savoir s’il continuera à être actif en MotoGP la saison prochaine, dans laquelle il aura 43 ans, ou raccrochera-t-il à la fin de cette année. Le Docteur a assuré il y a longtemps que ce serait pendant les vacances d’été qu’il déciderait quoi faire.

Le journaliste ‘DAZN’ Ernest Riveras a donné trois options possibles : la continuité à Petronas, qu’il dirige dans son équipe avec Ducati ou la retraite définitive. Au cas où vous voudriez continuer, le grand point en faveur du nonuple champion du monde est qu’il ne dépend d’aucune équipe. C’est parce qu’il en a un à sa disposition dans la nouvelle équipe Équipe de course Aramco VR46, avec les motos Ducati, dont il est lui-même propriétaire.

Dans la boîte de la nouvelle équipe sera en tant que team manager team manager de VR46, Pablo Nieto, qui a déjà exprimé son souhait à cet égard, un souhait qui coïncidera sûrement avec celui de nombreux fans : “J’aimerais que Valentino soit actif la saison prochaine et que cela dure pour toujours., mais il est clair que ce n’est pas possible.”

Contre la continuité jouent les mauvais résultats que l’Italien a obtenu dans la première partie du championnat avec la Yamaha officielle de l’équipe Petronas. 19 mars au général, 139 points de retard sur le leadership détenu par Quartararo, et la 10ème place du Mugello est le meilleur résultat obtenu.

‘Il Dottore’ annoncera aujourd’hui s’il prend sa retraite à la fin de cette saison ou continuera en 2022, à 43 ans, dans l’un des Aramco Racing Team VR46 Ducati, sa propre équipe. En fait, en juin dernier, il est devenu connu que VR46 et Dorna Sports ont signé un accord pour que Aramco Racing Team VR46 participe au championnat. Le sponsor Aramco a encouragé Valentino Rossi à rester avec eux.

Quoi qu’il en soit, l’Italien a gagné le droit de décider ce qu’il considère vraiment. Il est maintenant temps d’attendre qu’il annonce sa décision. L’annonce finale approche.