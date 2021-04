Valentino Rossi, de mal en pis

06/04/2021 à 10h47 CEST

Valentino RossJe suis arrivé au Qatar plein de forme, avec beaucoup d’énergie et une énorme motivation lors de ses débuts avec la Petronas Yamaha, après avoir clôturé son étape dans l’équipe officielle, qui a décidé de parier sur la jeunesse et la projection de Fabio Quartararo. L’illusion de l’Italien s’est estompée après les deux premières courses de la saison. «Il dottore» a bien commencé, avec une quatrième place pleine d’espoir lors des qualifications pour le GP du Qatar, mais dimanche, il n’a pas pu terminer son travail et a terminé 12e. Ce week-end, les choses étaient encore plus difficiles: il a signé le pire qualificatif de sa vie (21e) et a terminé 16e de la course. Au total, seulement 4 points, ce qui équivaut à son pire départ depuis 2000, quand il a abandonné les deux premiers grands prix à ses débuts dans la catégorie reine (puis 500 cm3).

A 42 ans, Rossi est fatigué de défendre qu’il veut continuer en Coupe du monde, qu’il se sent compétitif. Il y a quelques jours, il a répondu avec beaucoup de colère aux critiques d’un ancien pilote et « ami », Marco Lucchinelli. L’Italien, champion du 500 en 1981, a fait une déclaration controversée à l’agence ‘LaPrese’: « Qu’il laisse la moto à un jeune homme. Il n’a pas gagné de course depuis plus de trois ans et il a remporté le dernier championnat du monde en 2009. D’accord. Il a toujours couru pour gagner, maintenant il le fait pour finir & rdquor;. En bref, il a dit ce que beaucoup pensent. Mais il y en a aussi beaucoup qui pensent que ce que fait Valentino a un grand mérite à son âge et lui en est reconnaissant. il continue de défier les jeunes, en essayant de donner un spectacle, alors qu’il pourrait profiter de sa renommée et de sa fortune sans avoir à risquer le type en Coupe du monde. «Au final, tout le monde peut avoir une opinion, même si ce qui compte, ce sont les résultats . Si je peux aller vite, tout le monde remontera dans ma voiture. Et si je ne le fais pas, ils continueront de dire que j’aurais dû prendre ma retraite il y a des années », dit Valentino.

Un « martyre »

Pendant , Rossi et son équipe technique, avec David muñoz À l’avant, ils se concentrent sur la recherche d’un moyen de résoudre leurs problèmes d’adhérence récurrents à l’arrière en vue du Grand Prix d’Europe au calendrier, à partir du 18 avril à Portimao. Depuis ses derniers jours chez Yamaha, l’usure de la gomme arrière au fur et à mesure de la course l’a empêché de se battre pour des positions de premier plan, ce qui pour Valentino devient exaspérant.

«En course, mon rythme n’était pas bon, mais ce n’était pas non plus désastreux. J’espérais que nous allions mieux, dans l’échauffement, nous avons trouvé quelque chose qui, je pensais, me permettrait d’être avec le groupe devant. Nous devons améliorer l’adhérence arrière. J’ai été plus rapide que la semaine dernière, mais ce n’est pas suffisant », a résumé Rossi dimanche après la deuxième course au Qatar, qui a également remporté son « remplaçant » chez Yamaha, Fabio Quartararo.Jorge Lorenzo, un autre « vieil ami » du « Docteur », ancien partenaire de boxe chez Yamaha et maintenant commentateur sur YouTube, ajoute de l’huile sur le feu: » Rossi m’a déçu ainsi que les fans. On attend toujours beaucoup de Valentino, mais faire 21e à l’entraînement … Il a dit qu’il y avait eu un entraînement pire dans sa carrière, mais c’est difficile à trouver. Dimanche était hors des points. Il est difficile de trouver une course de lui sans un crash ou une panne de moteur hors des points. C’est la deuxième fois qu’il est très loin des autres pilotes Yamaha. Espérons que ce soit une occasion particulière. Le Qatar n’a jamais bien fait. Il y a des circuits qui sont meilleurs pour vous. Je ne sais pas s’il s’améliorera à Portimao, ce qui est également difficile pour lui. Mais Je suis sûr qu’à Jerez, nous verrons un Rossi plus fort« prédit le ’99’, dont il espère voir le ’46’ resurgir.