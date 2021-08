Valentino Rossi prend sa retraite

08/05/2021

Le à 17:32 CEST

Valentino Rossi se retire de MotoGP en fin de saison. Le nonuple champion du monde l’a confirmé, cet après-midi, lors d’une conférence de presse exceptionnelle convoquée pour évoquer son avenir au sein de la Championnat du monde MotoGP Et le moment est enfin arrivé, le moment qu’aucun fan dans le monde de la moto ne voulait : le retrait du pilote italien de la compétition dans la catégorie la plus élevée des deux roues.

Adieu à une LÉGENDE ! Valentino Rossi se retire du #MotoGP après une course inoubliable. Merci pour tout, DOCTEUR ! Éternel 46 💛 # MotoGP pic.twitter.com/KqWxXWSy0V – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 5 août 2021

El ‘Doctor’ prometió que, después del parón veraniego que acabó este jueves 5 de agosto, comunicaría lo qué haría con su futuro: si continuaba en activo en MotoGP la próxima temporada o si, por el contrario, colgaría el mono al acabar el presente cours. Enfin, l’inconnu a été résolu. “L’année prochaine ma vie va changer mais ça a été fantastique et je l’ai apprécié, cela fait très longtemps, environ 25-26 ans en Coupe du monde “, a expliqué Rossi, dans les premières minutes de la conférence de presse.

RUPTURE : @ValeYellow46 annonce sa retraite du #MotoGP 🏁 Le Docteur mettra fin à sa carrière légendaire à la fin de la saison 🥺 #VR46Decision | https: //t.co/yqL8DlULv7 – MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 5 août 2021

De plus, il a commenté : “C’est une décision difficile mais, vous devez comprendre certaines choses. Dans n’importe quel sport, ce qui fait la différence, ce sont les résultats. Pour moi, les moments clés de ma carrière sont trois championnats très importants : 2001 quand j’ai gagné le 500, 2004 quand j’ai gagné le Yamaha et 2008 quand j’ai gagné en étant un peu plus âgé ” – a ri Rossi lors de la conférence de presse -. De plus, il a poursuivi : ” Donc, au final, je pense que c’est la bonne voie. C’était particulièrement difficile parce que j’ai eu l’opportunité de continuer à concourir pour mon équipe en MotoGP – le VR46– Avec mon frère, c’est quelque chose que j’aime mais, en tout cas, je pense que c’est bien comme ça ” et a ajouté : ” Maintenant, nous avons encore la moitié de la saison devant nous, même si ce sera plus difficile quand nous arriverons à la dernière course mais , eh bien maintenant tout ce que je veux faire c’est annoncer ma décision au monde entier.”

En outre, Rossi Il n’a pas voulu dire au revoir sans souligner quelque chose de plus que positif qu’il retient de son grand voyage : “J’ai pu rapprocher les fans de moto.” “J’ai fait quelque chose au début de ma carrière qui a enflammé l’excitation des gens normaux, et c’est quelque chose qui me rend fier. » “Je ne peux pas du tout me plaindre de ma carrière”, a-t-il condamné. Cependant, malgré la triste nouvelle, Valentino a aussi parlé de vos prochains projets des deux roues et a fait remarquer que, sûrement, continuera à rouler dans les voitures. Ce qui, oui, pour le moment il ne sait pas exactement comment et quand.