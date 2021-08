Valentino Rossi, un pilote historique

11/08/2021 à 16h00 CEST

Le pilote Petronas Yamaha Valentino Rossi prendra sa retraite en tant que professionnel à la fin de cette saison à l’âge de 42 ans. Avec neuf championnats du monde, 115 victoires et un total de 235 podiums tout au long de sa carrière sportive, L’Italien est devenu l’un des meilleurs pilotes de l’histoire du motocyclisme et n’est dépassé que par Ángel Nieto (12+1) et Giacomo Agostini (15) en termes de titres..

Le nonuple champion du monde, qui a également piloté les motos Honda Repsol et Ducati au cours de sa carrière, n’a pas remporté de victoire depuis 2017, mais il est monté sur le podium la saison dernière. Les mauvais résultats de ces dernières saisons (il a été hors du top 10) l’ont amené à prendre une décision qui, non pas parce qu’il s’y attendait, n’est plus une grande transcendance.

Valentino Rossi quitte la catégorie reine en tant que troisième coureur le plus titré de l’histoire, les ongles de l’épine n’ayant pas pu atteindre les doubles chiffres (9). C’est aussi le deuxième pilote avec le plus de victoires (115), derrière Giacomo Agostini (122) et au dessus d’Ángel Nieto (90), Marc Márquez (83) ou Mike Hailwood (76), et celui qui est monté le plus de fois sur le podium (235).

Vers un podium du 200 en Moto GP

Le grand défi pour Valentino Rossi dans la dernière étape de sa carrière est d’arrondir le nombre de podiums réalisés dans la catégorie reine. En tant que pilote de Moto GP, l’italien a été téléchargé dans le tiroir un total de 199 fois. Il est aussi une seule victoire sur 90 dans la même catégorie, quelque chose qui laisserait vos dossiers avec des nombres ronds.

Le pilote Yamaha veut mettre la touche finale à sa carrière sportive avec une victoire lors des six dernières courses de 2021. Avant lui, il a les grands prix d’Autriche, de Grande-Bretagne, d’Aragon, de Misano, des Amériques, de Malaisie, de Ricardo Tormo et de Río Hondo.. Vous y arriverez ? Seule une légende comme Valentino Rossi pourrait clore sa carrière avec quelque chose d’historique.