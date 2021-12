Valeria Smith condamnée pour avoir aidé Keith Smith à dissimuler le meurtre de Jacquelyn Smith

femme Maryland Valérie Smith, 31 ans, a été condamnée lundi à cinq ans de prison, quelques jours seulement après avoir témoigné pour avoir aidé son père à couvrir le meurtre de sa belle-mère, selon le Baltimore Sun.

Les jurés ont retrouvé son père de 55 ans Keith Smith coupable jeudi du meurtre de sa femme Jacquelyn Smith, 54 ans. Il a poignardé la victime à mort le 1er décembre 2018, puis a demandé à sa fille de l’aider à faire croire que des mendiants avaient commis le crime, ont déclaré les procureurs.

Smith a lu dans son journal à la barre mardi dernier l’histoire de son père et de sa fuite vers le Mexique pour tenter de fuir l’affaire pénale.

« Aujourd’hui est le jour le plus fou de ma vie », a-t-elle écrit. « Je suis officiellement en fuite », a-t-elle écrit en mars 2019. « Je me sens si triste de ne pas pouvoir voir mes enfants… C’est tellement fou… ce n’est pas le moment de paniquer.

Ils ont été arrêtés à seulement 20 miles de la frontière.

Smith a fini par plaider coupable d’être complice après le fait, et elle a accepté de témoigner contre son père.

EN DÉVELOPPEMENT : un jury de la ville de Baltimore devrait entamer ses délibérations aujourd’hui dans l’affaire du meurtre en décembre 2018 de l’ingénieur et mère de 54 ans Jacquelyn Smith pic.twitter.com/goIDBmdAP2 – Kate Amara (@kateamaraWBAL) 8 décembre 2021

Dans la version initiale des événements, la famille conduisait de la fête d’anniversaire de Valeria lorsque Jacquelyn a donné aux mendiants un billet de 10 $ par la fenêtre. Il a été affirmé que les mendiants ont saisi le collier de Jacquelyn Smith, lui ont volé son sac à main et l’ont poignardée à plusieurs reprises. Les suspects présumés étaient un homme vêtu d’un sweat à capuche bleu (le véritable coup de poignard) et une femme vêtue d’un manteau marron et portant un bébé.

« Keith Smith a poignardé violemment sa femme à mort et a ensuite créé un plan de dissimulation élaboré pour blâmer lâchement les mendiants pour son horrible attaque », a déclaré le procureur de l’État. Marilyn Mosby dit dans un communiqué. « Ses rapports affligés ont intentionnellement manipulé sa propre fille ainsi que les cœurs et les esprits de notre pays. Mais aujourd’hui, le public apprend la vérité et justice a été rendue.

De son côté, Keith Smith a joué le mari triste après les coups de couteau.

« Tout ce que j’ai fait, c’est de le claquer dans un parc pour aller chasser ces gens, mais quand j’ai vu comment ma femme criait, je suis revenu parce que j’aurais pu en attraper un, mais la police m’a dit que cela n’aurait pas été le cas. sage de chasser le suspect parce que vous ne savez pas où vous courez », a-t-il déclaré à WMAR-2 dans une interview.

La condamnation de Keith Smith est en attente.

[Screenshot via WJZ]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]