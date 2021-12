Valerie Bertinelli devient émue en parlant de l’image corporelle négative

Valerie Bertinelli parle de ses problèmes d’image corporelle. L’actrice de One Day At A Time, 61 ans, a partagé une vidéo émouvante jeudi avant les vacances dans laquelle elle parlait avec émotion de ses problèmes avec son image corporelle, pleurant en admettant qu’elle essayait juste d’être « positive et plus pleine de joie. «

« Je me démarque sous la pluie parce que je fais de mon mieux pour distraire mon esprit de la spirale vers un lieu de dégoût de soi, parce que j’ai vu une photo de moi aujourd’hui qui m’a donné envie de faire ça », a-t-elle commencé. « Je ne suis pas là où je veux être en ce moment, du point de vue du corps. Je ne sais pas si je le serai un jour, mais quand je le vois juste devant moi, cela m’envoie vraiment dans cette voie. Et je suis Je fais de mon mieux pour être positif et plein de joie et j’espère que mon corps suivra. Je n’y suis pas encore. »

En se concentrant, Bertinelli a déclaré qu’elle ne voulait pas « se concentrer sur toutes les lacunes, les défauts et les imperfections », ajoutant que tout le monde devrait se donner « la permission de ressentir de la joie, d’être intentionnel à ce sujet et de se rappeler d’être reconnaissant ». La star de Hot in Cleveland a conclu: « Je suis reconnaissant, même à travers tout le désordre. Parce qu’il y a toujours du bon dans tout le désordre. »

En juillet, la star de Food Network a parlé ouvertement de son image corporelle après avoir vu des commentaires sur son poids sur les réseaux sociaux de la part de quelqu’un qui « a décidé de souligner que je devais perdre du poids ». Bertinelli a plaisanté: « Parce que tu vois, je n’ai pas de balance ou je n’ai pas de vêtements que j’essaie de mettre tous les jours, et je n’ai pas de miroirs donc je ne vois pas ce que je suis devenu. J’avais donc besoin de cette aide pour me faire savoir que je devais perdre du poids. »

Elle a poursuivi que si elle était capable de perdre du poids et de ne pas le reprendre, elle le ferait, mais elle n’a « pas réussi avec ça toute ma vie… à 61 ans, je suis toujours aux prises avec [it]. Vous pensez que je n’en ai pas marre, madame? » La star de Valerie’s Home Cooking a ensuite demandé où était la compassion sur les réseaux sociaux, ajoutant que le commentaire n’était « pas vraiment utile ». Sommes-nous fatigués de faire honte aux femmes ?! »