Valerie Bertinelli fait un changement de carrière majeur au milieu de la séparation d’avec son mari

Valerie Bertinelli fait des changements majeurs dans sa carrière. L’actrice et personnalité de la télévision, qui a demandé en novembre la séparation légale de son mari Tom Vitale, a débuté en décembre en concluant un nouvel accord avec Food Network pour étendre sa relation avec le réseau appartenant à Discovery ainsi qu’avec le service de streaming discovery+.

Dans le cadre du nouvel accord, selon Deadline, qui a été la première à annoncer la nouvelle, Bertinelli poursuivra non seulement sa série actuelle de Food Network Kids Baking Championship et Valerie’s Home Cooking, mais ajoutera également un autre crédit à son curriculum vitae. L’actrice serait sur le point d’apporter des projets supplémentaires au réseau, bien que les détails de ces projets à venir n’aient pas été publiés. Dans un communiqué, Bertinelli a déclaré que tout au long de sa vie, « la nourriture a toujours été au cœur de certains de mes souvenirs les plus heureux et faire partie de la famille Food Network a continué d’être un rêve gratifiant devenu réalité ». Elle a ajouté qu’elle était impatiente de « continuer à partager ma passion et ma joie avec le public avec les programmes qu’ils ont appris à aimer ainsi que de manière nouvelle et excitante ».

« Valerie Bertinelli a conquis le public de Food Network grâce à sa personnalité chaleureuse et accessible et son charisme unique. Sa passion pour la nourriture transparaît dans tout ce qu’elle fait, du partage de ses recettes préférées dans la cuisine au mentorat de la prochaine génération de jeunes boulangers », Courtney White, présidente , Food Network et Streaming Food Content, Discovery, ajoutés. « Je suis tellement excitée que Valerie continue de charmer le public sur toutes nos plateformes, et notre équipe est impatiente de travailler avec elle pour donner vie à ses nouveaux projets. »

L’accord intervient au milieu de la séparation de Bertinelli de son mari après 10 ans de mariage. Les dossiers judiciaires obtenus par PEOPLE ont montré que la star de Food Network, 61 ans, a déposé des documents auprès de la Cour supérieure de Los Angeles demandant la séparation légale le mercredi 24 novembre. Bertinelli a cité des « différences irréconciliables » comme raison de la séparation, selon les documents. , qui a également révélé que l’ancien couple a un accord prénuptial auquel ils adhéreront. L’actrice, cependant, n’a pas fait ou une dissolution du mariage. The Blast a rapporté qu’une fois que l’ancien couple sera déclaré légalement séparé, les finances de chaque partie seront également considérées comme distinctes. Bertinelli et Vitale ont été introduits pour la première fois par le frère de Bertinelli, Patrick. Ils se sont mariés le jour du Nouvel An en 2011.