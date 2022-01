Valerie Bertinelli lui révèle les derniers mots d’Eddie Van Halen

Valerie Bertinelli partage les derniers mots tendres que son ex-mari Eddie Van Halen lui a dit avant de décéder en octobre 2020 après une longue bataille contre le cancer. Dans un premier extrait de ses mémoires, Assez déjà : Apprendre à aimer la façon dont je suis aujourd’hui, publié par PEOPLE avant sa sortie le 18 janvier, l’actrice de 61 ans a rappelé les derniers moments qu’elle et leur 30 ans. fils, Wolfgang, avait avec le défunt rocker.

Bertinelli a déclaré qu’elle et Wolfgang passaient chaque jour à l’hôpital avec Van Halen pendant ses derniers jours, tout comme sa deuxième épouse, Janie Liszewski, et le frère d’Eddie, Alex Van Halen. Dans leurs derniers moments ensemble, Bertinelli a écrit que Van Halen s’était assuré d’exprimer ses vrais sentiments. « ‘Je t’aime’ sont les derniers mots qu’Ed dit à Wolfie et à moi », se souvient-elle, « et ce sont les derniers mots que nous lui disons avant qu’il ne cesse de respirer. »

Bertinelli et Van Halen se sont mariés en 1981 et ont accueilli Wolfgang en 1991. Le couple s’est séparé en 2001 et a divorcé en 2007, mais est resté amical au fil des ans. Bertinelli a ajouté dans son livre qu’il n’y avait « pas de plus grand amour que ce que nous avions entre nous deux », ajoutant qu’elle aimait Van Halen « plus que je ne sais comment l’expliquer. … J’aimais son âme ».

« Nous avons été décrits comme un décalage », a-t-elle poursuivi dans le livre. « La star du rock bad boy et la chérie de l’Amérique, mais en privé, Ed n’était pas la personne que les gens pensaient qu’il était et moi non plus. » Dans les derniers jours de Van Halen, Bertinelli a déclaré qu’elle regrettait de ne pas s’être rapprochée de lui en raison de leurs deux seconds mariages.

« Il n’y a aucune chance que nous nous remettions ensemble », a écrit Bertinelli, « mais je sais que si l’un de nous devait s’ouvrir, l’autre le ferait aussi, et je ne veux pas entrer là-dedans. » Plus d’un an après la mort de Van Halen, Bertinelli a déclaré qu’il était difficile d’exprimer la relation qu’ils avaient eue au fil des ans. « Je ne peux pas expliquer les sentiments qu’Ed et moi avions l’un pour l’autre », a-t-elle écrit. « Qui sait vraiment s’il n’était pas mort. J’en doute. Je l’aimais plus que je ne sais comment l’expliquer et il n’y a rien de sexuel là-dedans. C’était plus que ça. Et Ed et moi l’avons compris. »