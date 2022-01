Valerie Bertinelli révèle comment elle a dit au revoir à l’ex-mari de « Soulmate » Eddie Van Halen

Valerie Bertinelli a perdu son ex-mari Eddie Van Halen en 2020, et maintenant l’actrice révèle maintenant comment elle a dit au revoir à l’homme qu’elle appelle son « âme soeur ». PEOPLE rapporte que Bertinelli réfléchit à sa relation avec Van Halen, ainsi qu’à sa mort, dans ses nouveaux mémoires, Assez déjà : Apprendre à aimer la façon dont je suis aujourd’hui. Dans un extrait partagé exclusivement par le média, Bertinelli écrit: « J’aimais Ed plus que je ne sais comment l’expliquer. J’aimais son âme. »

Parlant des premières années de leur relation, Bertinelli partage : « Nous avons été décrits comme une inadéquation. La star du rock bad boy et la chérie de l’Amérique, mais en privé, Ed n’était pas la personne que les gens pensaient qu’il était et moi non plus. » Elle parle également franchement des défis auxquels ils ont été confrontés, écrivant: « Je détestais les drogues et l’alcool, mais je ne l’ai jamais détesté. J’ai vu sa douleur. » Le couple a divorcé en 2007 et partage un enfant, Wolfgang. Lorsque Van Halen suivait des traitements contre le cancer quelques années avant sa mort, son ex-femme et son fils étaient constamment là pour apporter leur soutien. « Je t’aime » sont les derniers mots qu’Ed dit à Wolfie et à moi », écrit-elle, « et ce sont les derniers mots que nous lui disons avant qu’il ne cesse de respirer. »

« Je ne peux pas expliquer les sentiments qu’Ed et moi avions l’un pour l’autre », a déclaré Bertinelli à propos de leur relation compliquée. « Qui sait vraiment s’il n’était pas mort. J’en doute. Je l’aimais plus que je ne sais comment l’expliquer et il n’y a rien de sexuel là-dedans. C’était plus que ça. Et Ed et moi l’avons compris. » Le couple a eu une relation tumultueuse pendant son mariage, mais s’est rapproché après leur séparation. « Il n’y a pas de plus grand amour que ce que nous avions entre nous deux et avec ça, nous avons fait ce beau fils », a déclaré l’ancienne star de Hot in Cleveland.

Eddie Van Halen est décédé le 6 octobre 2020 – à l’âge de 65 ans – après une longue bataille contre le cancer de la gorge et du poumon. Wolfgang a confirmé la nouvelle dans une publication Instagram, écrivant : « Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer ce matin. Il était le meilleur père que je pourrais jamais demander. »

« Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur et en dehors de la scène était un cadeau », a poursuivi le joueur de 29 ans. « Mon cœur est brisé et je pense que je ne me remettrai jamais complètement de cette perte. » Wolf a conclu sa déclaration en disant: « Je t’aime tellement, Pop. » Eddie était le co-fondateur, auteur-compositeur principal et guitariste de Van Halen, un groupe qui comprenait également son frère Alex à la batterie. Wolfgang a ensuite rejoint le groupe, jouant de la basse et chantant des chœurs, en 2006. Il a depuis déclaré que Van Halen ne continuerait pas sans son père.