Valerie Simpson parmi les premières femmes intronisées au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs

Valerie Simpson, Mary Chapin Carpenter, Roberta Flack et Deniece Williams faisaient partie de la première classe d’intronisés lors de la cérémonie inaugurale du Women Songwriters Hall of Fame. L’événement a eu lieu le 25 juin au National Museum of Women in the Arts à Washington, DC

Janice McLean DeLoatch, une entrepreneure et elle-même auteure-compositrice, a créé les prix pour corriger le déséquilibre de la reconnaissance féminine au sein du Temple de la renommée des auteurs-compositeurs. Comme le rapporte Vanity Fair, seulement 31 de ses 439 personnes intronisées sur plus d’un demi-siècle sont des femmes.

“Je viens de commencer à remarquer les statistiques et la tendance concernant la façon dont les femmes ont été laissées de côté à de nombreux niveaux”, a déclaré DeLoatch au magazine. « J’ai réalisé que les prix et les politiques des auteurs-compositeurs interdisaient aux femmes d’atteindre la parité en termes de reconnaissance par rapport aux auteurs-compositeurs masculins. L’impact est que de nombreuses femmes dans l’industrie de la musique obtiennent rarement une reconnaissance ou des distinctions. Nous savons que leur travail représente l’héritage et l’héritage du recueil de chansons mondial.

« Tout compris, toutes les femmes »

Parmi les autres personnes intronisées à l’événement figuraient Tawatha Agee, Naomi Judd, Jeri Keever, “Bunny” Hull (fondateur de l’association à but non lucratif Dream a World Education basée à Los Angeles), Veryl Howard, le groupe soul Klymaxx et la star du gospel Jekalyn Carr. Le large éventail de genres et de styles qu’ils représentent reflète une politique qui, selon DeLoatch, sera “tout compris… toutes les femmes et tous les genres et toutes les catégories et tous les styles de musique”.

L’auteur-compositeur-interprète country Judd, anciennement du duo en tête des charts, les Judds, a déclaré dans un communiqué : « C’est toujours gratifiant quand quelqu’un reconnaît vos meilleurs efforts. J’aime exprimer mes sentiments les plus profonds comme je l’ai fait en écrivant « L’amour peut construire un pont ». Non seulement j’étais célébré lors de cet événement propice à Washington, DC, mais j’étais parmi d’autres auteurs-compositeurs accomplis… un bon moment a été passé par tous.

Deloatch ajoute : « Je sais ce que c’est que d’être laissé de côté. Je sais ce que c’est que d’être bloqué. Je sais ce que c’est que d’essayer de faire une différence, d’améliorer les choses, de guérir les gens. Aussi étrange que cela puisse paraître, vous avez un groupe de personnes qui ne veulent pas que vous amélioriez les choses.

En savoir plus sur le Temple de la renommée des femmes auteurs-compositeurs.