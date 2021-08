Valeur AeSTATic : 5 façons de transformer vos informations en images

Les gens aiment les statistiques. Les gens aiment les chiffres.

Combien de points avez-vous gagnés ? Quel a été votre nombre total de pas parcourus la semaine dernière ? Votre temps d’écran était-il en hausse ou en baisse ? Des extraits d’informations personnalisés et de la taille d’une bouchée sont bien adaptés à la nature transitoire des e-mails. Les murs de texte décousus (comme cet article) ne le sont pas.

Mais savez-vous ce qui est encore mieux que des chiffres simples ? Ces chiffres… sous forme graphique. Une image est plus engageante, plus compréhensible instinctivement. Cette image peut être un graphique à barres, un camembert ou toute autre visualisation répondant à vos besoins. Si vous pouvez le penser, il y a probablement un moyen de le faire.

Prenons le thème des points de fidélité. Si votre client peut voir ses progrès – plutôt que de simplement les lire – cela lui donnera peut-être l’impulsion d’aller un peu plus loin et de gagner ces récompenses.

Comment transformer des données en images ? Il s’avère que vous avez l’embarras du choix.

Faites appel aux experts

Il existe des agences spécialisées qui reconnaissent le pouvoir de l’information visuelle. Encre mobile, pertinence fraîche, Liveclicker et Kickdynamic pour n’en nommer que quelques-uns. Citant Movable Ink : « Le visuel est le langage qui fait bouger les gens. » C’est une motivation succincte pour expliquer pourquoi nous faisons cela.

En intégrant des plateformes tierces à vos données, des images individuelles peuvent être générées à la volée. L’image est appelée via la copie de l’e-mail du client et transmet généralement son adresse e-mail en tant que paramètre. Votre client verra toujours les informations les plus récentes, quel que soit le temps écoulé entre l’envoi et l’ouverture (ou la réouverture d’ailleurs). Et parce que cette création d’image est gérée à distance, il n’y a aucun problème de compatibilité. Ce contenu fonctionne à tous les niveaux.

Ce que vous faites avec ce pouvoir dépend de vous. Le champ créatif est vaste. Mon inventivité s’étendait jusqu’à un graphique à barres. Mais au moins c’est en 3D !

Maintenant tu parles notre langue

Envie d’une approche un peu plus DIY ? Les plateformes de marketing par e-mail sont souvent équipées d’un langage intégré accessible aux utilisateurs finaux. Vous pouvez l’utiliser pour configurer des règles logiques. Si ceci, faites cela.

Imaginez que les points de fidélité de vos clients alimentent votre plateforme de messagerie. Cela vous donne un nombre à utiliser. Si le nombre est élevé, vous voudrez peut-être ajouter un message comme « presque là ! » Si le nombre est faible, vous pouvez ajouter un rappel sur les avantages de votre programme de récompenses.

Ou vous pouvez convertir ces nombres en dimensions et ainsi afficher un graphique. En voici un que j’ai fait plus tôt.

Cela se compose d’une paire de tables imbriquées avec différentes couleurs de fond. Il existe une instruction IF en plusieurs parties qui vérifie le nombre de points dont dispose le client, puis définit la largeur de la barre bleue en conséquence. Un GIF animé se trouve au bout de la barre pour lui donner vie et impliquer le changement. J’ai 90 points aujourd’hui, peut-être que ce sera 190 la semaine prochaine. Voici un aperçu des coulisses de la configuration.

Tenez-vous en au script

Vous connaissez probablement les comptes à rebours des e-mails. Ils affichent une horloge qui avance vers zéro et sont régulièrement présentés dans les e-mails de fin de vente. Mieux vaut acheter quelque chose tant que vous le pouvez !

Ces minuteurs sont alimentés par PHP. Un script hébergé est appelé lorsque le client ouvre votre e-mail. L’heure actuelle est comparée à la fin de la vente spécifiée, et un compte à rebours animé GIF est généré et inséré dans l’e-mail. Ce processus prend des millisecondes.

Pour être clair, vous n’intégrez pas de script dans un e-mail. Ce n’est pas possible. Au lieu de cela, vous renvoyez votre e-mail à un script pré-hébergé via une référence d’image.

Cela suscite une question : pourquoi restreindre cette technique aux seuls comptes à rebours ? Rien ne nous empêche d’utiliser PHP pour produire d’autres types d’images. De plus, le script peut être alimenté par des paramètres qui se traduisent par un contenu adapté au client. La personnalisation du prénom n’a jamais été aussi belle !



Cela constitue-t-il une touche personnelle ?

Mais restons-en au thème graphique. Nous avons fait une barre 3D et une barre 2D. Et la tarte ?

PHP peut dessiner des formes. L’une de ces formes est un arc rempli. Nous pouvons envoyer des points clients au script et via quelques calculs simples, ils seront convertis en degrés de rotation. Ajoutez un peu de ruse pour obtenir un effet 3D, sortez l’image et le tour est joué.

Et voici la vraie beauté des images dynamiques générées par PHP – tout ce qui doit entrer dans l’e-mail est une simple référence d’image. Quelque chose du genre :

Avertissement : si vous envoyez à une grande liste de diffusion, assurez-vous que votre script existe sur un serveur capable de gérer le trafic !

Des données avec le destin

Cette option brouille l’informatique avec le contenu, et est donc séquentiellement étrange. Mais c’est une option et cela fonctionne et cela peut même être la bonne pour votre configuration particulière et votre flux de données.

SQL est le langage des données. Si vous avez des processus SQL qui importent des données sur votre plate-forme de messagerie, vous pouvez faire des choses avec ces données. Vous pouvez par exemple attribuer différents éléments de contenu en fonction des statistiques d’un client. Ce contenu peut être une image, du texte ou un lien différent. À peu près tout ce que vous aimez en fait.

La création de plusieurs champs supplémentaires pour des éléments tels que des références d’images et des extraits de copie n’est pas pratique. Ce qui est pratique, c’est de travailler avec un seul champ et de le remplir avec des données JSON. Cette syntaxe permet de regrouper plusieurs éléments d’information au stade SQL et de les séparer ultérieurement en contenu utilisable dans l’e-mail.

Tout cela semble un peu sec jusqu’à présent, alors je vais le démontrer avec une maquette. Après tout, cet article vise à transformer l’information en illustration.

Examinons comment un tel contenu pourrait être construit. Les clients ont des points de fidélité dans leur dossier. Dans notre script SQL, nous vérifions dans quelle plage appartiennent ces points. L’image pertinente est ensuite sélectionnée dans une banque de GIF animés. Il existe un GIF différent pour chacun de ces segments bleus.

Les 224 points sont tirés directement du champ d’origine. L’accompagnement « Presque là ! » d’autre part a été sélectionné au hasard à partir d’une liste de phrases encourageantes appropriées au statut des points. Peut-être que la prochaine fois, il dira « Si près ! » ou “Plus que quelques-uns à faire !”. Une touche de randomisation pourrait apporter une variété bienvenue dans vos e-mails.

Et enfin, le lien du bouton pointe vers une page différente en fonction du niveau d’adhésion du client. Les acheteurs occasionnels pouvaient aller sur une page, les gros dépensiers sur une autre.

SQL est un outil puissant pour segmenter les listes de diffusion, mais avec un peu d’anticipation, il peut se doubler d’un système de contenu dynamique efficace.

Magie CSS

Objectivement, ce n’est peut-être pas la “meilleure” option, mais c’est de loin ma préférée. Le CSS moderne est une technologie incroyablement polyvalente, se prêtant à une animation et à des effets fluides. Avec un peu d’expérimentation, quelques calculs et quelques essais et erreurs, vous pouvez vraiment repousser les limites de la conception d’e-mails.

Malheureusement, tous les services de messagerie ne croient pas à la magie. Pour les personnes non-iPhone Mail, non-Apple Mail et non-Samsung du monde, vous devrez fournir du contenu de secours. Cela pourrait et devrait être l’une des autres méthodes largement prises en charge ci-dessus.

Voici mon exemple de transformation de données en images via CSS.



Il s’agit d’un enregistrement d’écran au format GIF. Croyez-moi quand je dis que la vraie chose est soyeuse.

Voyons comment cela fonctionne :

Il y a une forme de disque, colorée à 50 % en bleu et à 50 % en gris à l’aide d’un dégradé CSS. Il y a quelques masques de forme entièrement blancs pour créer l’illusion d’un arc. .

Mais comment les points sont-ils transformés en degrés ? C’est là qu’intervient la fonction de calcul (calcul) de CSS.

transformer: rotate(calc((200 / 250) * 180deg

Le client a gagné 200 des 250 points. 200 divisé par 250 fait 0,8. L’arc s’étend sur 180 degrés visibles, c’est donc notre amplitude de mouvement. 180 multiplié par 0,8 donne 144. Et c’est de combien de degrés l’arc tournera pour ce client particulier. Bien sûr, les points seraient alimentés dynamiquement à partir des enregistrements de vos clients, donnant ainsi à chacun sa propre variation au pixel près.

Ce projet ne nécessitait que 3 Ko de code et aucun fichier image externe – tout est parfaitement autonome. Prenez en compte le contenu de secours et nous appellerons cela un autre 3 Ko (et c’est généreux). Cela fait donc six kilo-octets au total. C’est une partie très acceptable de la limite de code de 100 Ko d’un e-mail.

Prêt à tenter le coup ?

Le marketing par e-mail consiste à communiquer des informations rapidement et clairement. L’imagerie ciblée aide à y parvenir.

Une barre de points de fidélité est un bon début. Mais imaginez que ce concept passe au niveau supérieur. Combinez plusieurs blocs et vous pourriez envoyer à vos clients des infographies entièrement personnalisées.

Et tout cela pour un impact négligeable sur la taille du fichier. Même CSS, l’option la plus lourde en code, fait à peine une brèche. Il n’y a rien à perdre et tout à gagner.