Valeur de déblocage: Bharti vend le spectre 7,50 MHz dans la bande 800 à Jio pour Rs 1,497 cr

Bharti a vendu 3,75 Mhz dans l’Andhra Pradesh, 1,25 Mhz à Delhi et 2,50 Mhz à Mumbai.

Bharti Airtel a vendu mardi un total de 7,50 Mhz de spectre dans une bande de 800 Mhz couvrant trois cercles à Reliance Jio pour une contrepartie totale de Rs 1 497 crore. Le transfert du spectre de Bharti à Jio a été effectué conformément aux directives d’échange de fréquences, qui permettent une telle vente après avoir acquitté toutes les redevances statutaires du gouvernement ou fixé la responsabilité du paiement des versements différés à l’une ou l’autre des parties concernées.

L’accord a du sens pour les deux parties car le spectre 800 Mhz vendu par Bharti était inutilisé et en petite quantité car son réseau 4G dans les cercles est construit principalement sur le spectre 900 Mhz. Pour Jio, acheter le spectre avait du sens car son réseau 4G est principalement construit sur un spectre de 800 Mhz et il a obtenu un spectre contigu dans cette bande dans les cercles concernés, renforçant ainsi son portefeuille.

Le spectre 800 Mhz vendu par Bharti y était arrivé lors de l’acquisition de l’activité sans fil de Tata Teleservices. Bharti a vendu 3,75 Mhz dans l’Andhra Pradesh, 1,25 Mhz à Delhi et 2,50 Mhz à Mumbai. Il recevra Rs1 037,6 crore de Jio pour le transfert proposé et en outre, Jio assumera les responsabilités futures de Rs 459 crore relatives au spectre. Il s’agit du premier accord d’échange de spectre entre les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays.

Jio a déclaré qu’avec cet échange de droit d’utilisation du spectre, il disposera de 2X15 MHz de spectre dans la bande 800 MHz dans le cercle de Mumbai et de 2X10 MHz de spectre dans la bande 800 MHz dans les cercles d’Andhra Pradesh et de Delhi, consolidant ainsi davantage son empreinte spectrale dans les cercles d’Andhra Pradesh et de Delhi. ces cercles. L’accord est soumis aux approbations statutaires.

Gopal Vittal, directeur général et PDG (Inde et Asie du Sud), Bharti Airtel a déclaré: «La vente des blocs de 800 MHz dans ces trois cercles nous a permis de dégager de la valeur du spectre inutilisé. Ceci est aligné sur notre stratégie globale de réseau ».

